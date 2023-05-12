不可能任務｜戴祖儀頂撞黎諾懿要有技巧：只能用軟功 (19:52)

謝嘉怡要挑戰的任務是化身「警察談判組」，不諳中文的她表示，要全程用廣東話勸服企圖跳樓的人，放棄輕生念頭是最困難。（林蘊兒攝）

黎諾㦤、戴祖儀、李芷晴、謝嘉怡、黃碧蓮、程浩駿及周百恩合演的真人騷《不可能任務》全新一輯，於後晚（14日）首播。

他們今天（12日）出席記者會，分享拍攝難忘過程，謝嘉怡要挑戰的任務是化身「警察談判組」，不諳中文的她形容，要全程用廣東話勸服企圖跳樓的人，放棄輕生念頭是最困難，反而要她在5分鐘內跑上30層樓梯的考驗，就容易得多。

黎諾懿透露他的任務是，為仁濟醫院的大型籌款節目擔任監製，他開心能升呢做大騷監製，但未敢挑戰做港姐或台慶監製。他表示剛從馬來西亞返港，解釋此行為6月中開拍的節目《仨心友行》第4輯作準備，預算分別拍香港與馬來西亞兩個版本。

拍攝期間，兩名兒子會否都飛馬來西亞當旅行？黎諾懿即大叫不好，他說：「早前監製節目《爸知幣！你嚟湊吖！》同時，又要同大仔一齊拍攝，我只顧教他對鏡頭要點做，因為好驚他突然爆seed，所以顧不到其他事，拍完攰到頭赤。如果再父子檔合作是可以，但一定只能專心做演員，我不能同時參與其他。」

黎諾懿對幕後有興趣，未知總經理曾志偉有否向他招手，邀做高層負責創作節目？黎諾懿聞言即拒絕：「唔好，我未入行前做過會計，就知道做行政工作好悶，做高層要管人事，又要處理好多文書，我寧願繼續做幕前和幕後，發覺原來做幕後，可以有更多主導權。」

戴祖儀與李芷晴在節目中擔任幕後撰稿員，卻被爆第一日開工即遲到，遭擔任監製的黎諾懿大罵。祖儀解釋因當日座駕突然爆胎才遲到，承認有頂撞黎諾懿，但過後已沒事，她說：「頂撞他要有技巧，我是笑住來頂，應付他只能用軟功，不可以夾硬來。」她認為做監製壓力好大，寧願做多幾年工作才打算。李芷晴自嘲不夠創意，所以要她最初學寫稿感到很困難，但多得團隊幫手終於過關，亦體驗做助理編導的辛酸，令她獲益良多。

（即時娛樂）