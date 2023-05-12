區子琳新歌展才華 作曲兼跳舞 帶愛貓拍MV留美好回憶 (21:11)

Sony女歌手區子琳（Paula）除了唱得，原來她還懂寫歌兼曾習舞，在今次新歌《上載中》，她小試牛刀，參與創作旋律，亦首次在鏡頭前大騷舞技，而向來是貓奴的Paula，今次亦有帶同愛貓Ballu參與MV拍攝，主僕一同上鏡，份外興奮。

今次Paula想為自己寫歌，但向來自己寫開較抒情的旋律，所以在構思新歌《上載中》時，想到要寫一首Groovy、開心的作品，Paula說：「平時我會喺手機嘅Note入面記低諗到嘅Idea，今次製作《上載中》時，搵到其中一個內容係關於Instagram，於是就以Ig做主題，講我平時喺社交媒體嘅Post，雖然多姿多采，但嗰個係咪我呢？定係我想表現出嚟嘅自己，塑造一個形象畀大家睇？相信大家有陣時都會好似我咁好掙扎，究竟Post咩內容好？但無論乜嘢內容都好，都係我選擇做嘅我。」

Paula的Ig Post不乏日常生活瑣事，其中最常見到的，應該就是她的愛貓Ballu，而填詞人亦將Ballu寫進歌詞，Paula理所當然帶同Ballu拍MV。身為貓奴的Paula對於Ballu的表現，自然是讚不絕口，她說：「可以一齊拍MV好開心！佢表現好好，好乖又冇扭計，又冇話好驚青，因為佢平時都鍾意出街，又好鍾意黐人，好可愛，真係超開心！呢個係我今次拍MV一定要記錄低最開心事件之一！」

除了Ballu的出現，今次《上載中》的另一驚喜，就是Paula首度在鏡頭前跳唱，Paula自言是一大挑戰，她說：「細個學過10年中國舞，大學時候學過少少Pop Dance，最近亦有學Pole Dance，但每樣嘢都好唔同，特別係韓式Pop Dance有獨特風格，我拍MV時都怕自己跳唔到嗰種感覺，好彩有排舞師輝輝用心教我。另外，今次舞步有個特點，就係瘋狂有P字手勢出現，而P就係Stand For我個名Paula喇！」

（即時娛樂）