XODIAC出道歌第二彈 LEX孖HYUNSIK《ALWAYS》鬥戲 (23:07)

LEX（上圖）和HYUNSIK在MV中成為室友。（大會提供）

LEX（左圖）在MV中從高處墮下受傷，令HYUNSIK因為沒有阻止事件發生而大感內疚。（大會提供）

K-POP男團XODIAC出道不足1個月，已成功打響名堂，繼上月推出出道歌《THROW A DICE》後，XODIAC日前（9日）再推出新歌《ALWAYS》，並有別於一般男團女團只推出單曲MV，XODIAC獲所屬公司落重本，一口氣炮製3首歌，同時拍攝3個MV，為XODIAC出道打響頭炮。

XODIAC新歌《ALWAYS》由LEX、HYUNSIK、BEOMSOO、GYUMIN及香港成員SING獻唱，更邀得韓國熱爆網劇《戀愛播放列表》的導演劉希雲，操刀拍攝MV。MV主題圍繞兩大隊長LEX和HYUNSIK在MV成為室友，並拍成3集MV DRAMA《MY ROOMMATE》，每周將推出一首新歌及新MV，為樂迷帶來驚喜。

頭炮MV《ALWAYS》已公開，兩大隊長LEX和HYUNSIK大鬥演技，首集以倒敘方式講述HYUNSIK本身能預知未來，因為預知未來能力Z，令HYUNSIK感困擾，亦令他不敢向外人展露任何感情。

當HYUNSIK和LEX被安排成為室友時，HYUNSIK雖然預示LEX會從高處墮下，但他卻未敢向LEX警告，最終LEX真的從高處墮下受傷，令HYUNSIK因為沒有阻止事件發生而大感內疚。

（即時娛樂）