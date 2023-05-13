「原則媽媽」李佳身兼多職 分享家庭生活 盼跟劉德華合作 (22:48)

在兩個兒子面前，李佳自言是有原則的媽媽，對小朋友的禮儀尤其嚴格，如果做不好即鬧。（鍾偉茵攝/受訪者提供圖片）

《中年好聲音》亞軍李佳現時身兼多職，除了太太、媽媽及老師外，還多了歌手身分。她表示工作和家庭對她來說同樣重要，家中3位情人「開綠燈」，更要多謝老公照顧兩個兒子，讓她能無後顧之憂去實現歌手夢。

李佳說：「其實兒子已習慣，因自從我做老師開始，夜晚都要上堂，就由爸爸陪，但一到周末我就會陪他們，如果有時學校活動是在早上，我無論前一晚幾點收工，都一定會出席。（藝人生活日夜顛倒？）我跟他們說現在會較忙，老公起初也不太理解藝人生活狀態，但現在都慢慢適應中，反而兩個兒子很理解，很支持我。」

在兩個兒子面前，李佳自言是有原則的媽媽，對小朋友的禮儀尤其嚴格，如果做不好即鬧。問到小朋友令她最火滾的一次？李佳憶述當時從英國來港，兒子不習慣做功課，很簡單幾頁都做到喊，激到她無名火起，她起初跟老公在教育上有很大分歧 ，後者推崇以玩為主，後來她也被老公感染，並有所領悟，功課上不會迫得兒子太緊，讓小朋友有快樂童年，自由去探索：「我和兒子相處時間不多，不想連這些時間都鬧他們，玩都是學習，幸兒子算聰明，自學能力強，平時懂得從網上篩選好的知識吸收，這方面我很放心。」

今年迎來入行後首個母親節，李佳表示今年是特別的一年，會抽時間與家人慶祝，亦想一家四口旅行。以往母親節，李佳表示老公每年都會送花、送禮物和與家人吃飯慶祝，兩個兒子則送上親手寫的卡片給她。最難忘一份禮物是有年她的工作室開幕，兩個兒子自掏利市錢，與老公夾分送了紅色掛頸卡片套給她，寓意她生意紅紅火火，令她感到窩心。

李佳透露已簽約無綫，目標成為歌手，能推出唱片當然更加開心。問到想跟哪位歌手合作時，李佳即展示少女心，兼講到面紅，她表示成長於「四大天王」年代，劉德華是她讀書時期的「白馬王子」，如果合作到就好了；她也喜歡譚詠麟，以前覺得遙不可及，沒想到因為《中年好聲音》可與對方接觸，希望有機會合唱。

欲知專訪內容，請留意明天（5月14日）明報娛樂版。

（即時娛樂）