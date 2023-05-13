周杰倫個唱有「再次識別認證」新措施 遏止炒賣門票牟利 (15:54)

周杰倫（周董）前晚（11日）舉行第5場《周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會香港站》，當晚警方接獲一名男子報案，稱在前往中環海濱活動區，準備入場欣賞周杰倫演唱會，行經添華道時，被人劫走2張演唱會門票。警方初步調查後，將案件列作「搶劫」。

據知警方調查得知搶票者，是持雙程證來港的黃牛黨。據報前晚演唱會進行大半時，約晚上9時後，仍有外圍歌迷以8000元高價想買炒飛進場，進行交易期間，兩批黃牛黨發生爭執，引至搶門票事件，有人即時衝向場外，尋找警方報警協助。

周杰倫香港主辦單位，寶輝娛樂今日（13日）發出公告，提醒歌迷下雨天不要帶傘進場外，亦同步公報了新措施，今晚即時開始實施新措施，但凡進場觀眾，如演唱會舉行期間，離開現場再折返者，必需於離開時，於公眾席入口等候工作人員，給予能再次進場的證明以示識別，免有人進場後，再不法炒賣門票牟取暴利，換其他人進場。

大會發言人表示，留意到之前5場演出，每當接近9點左右，就開始有部分觀眾「車輪轉」離場又再進場，期間以票尾難作記認，有沒有換人進場難以識別，所以今明（14日）兩晚，但凡進場後要離開再折返觀眾，必須配合大會的「再次識別認證新措施」，亦同時希望觀眾不要相信黃牛黨。

此外，今明兩天的天氣欠穩，可能會下雨，觀眾不能帶雨傘進場，如果下雨的話，大會備有雨衣派發給進場觀眾。

（即時娛樂）