中年好聲音｜吳大強盼老有所為 周吉佩顏志恒魏嘉信組喊包兄弟 (17:20)

吳大強（左圖）指《中年好聲音》在他心中無可替代；吉吉笑言與顏志恒、魏嘉信結成好兄弟（右上圖）；李佳和龍婷成為閨密。（大會提供）

《中年好聲音 追夢之旅》明晚（14日）母親節播映，節目邀來支嚳儀、曹敏寶擔任主持，四出尋找周吉佩、李佳、龍婷、顏志恒、吳大強、魏嘉信、何博文、鮑聖光、羅金榮、鄺凱剛、陳嘉璐、梁榮智、徐琬麟等同伴，訪問他們比賽後的轉變和收穫，引領觀眾回味他們「追夢之旅」。

《中年好聲音》第一季冠軍周吉佩（吉吉），講到今次奪冠心路歷程，他說：「經歷咗好多起起跌跌，有無數次想法係想放棄，從來追夢都係自私行為，同太太一開始係冇共識，係我呈現到畀佢睇我內心原來真係咁堅持，好多謝太太嘅支持，令我每一集都比之前更加好。」講到對於音樂路的展望，吉吉說：「完全冇諗過會企番台上，得到大家掌聲，𠵱家暫時計劃係好好做好嚟緊每一場演出。」

另一個最大收穫，吉吉笑言與顏志恒、魏嘉信結成好兄弟，3位除了同樣熱愛唱歌，另一共同點就是大家都是喊包。

獲得第二名的李佳坦言，不會放棄歌唱老師的工作，她說：「如果冇呢班學生，我行唔到嚟呢一步，佢哋一路嘅支持係我最大嘅動力。」經過今次比賽，李佳透露與龍婷成為閨密，李佳原來一開始並不知道龍婷背景，她說：「一開始對佢唔熟悉，大家話佢好出名，屋企人都叫我去YouTube睇佢啲片，佢一開始係好Cool嘅。」李佳即場演繹與龍婷首次見面的情况，場面搞笑。

龍婷則大讚李佳性格好，她說：「佢唔係好鍾意鬥，就算去到決賽，正常係未到嗰日都唔希望對手知咁多，但佢自己同我講會揀啲咩歌，真係覺得佢好好。」李佳再指與龍婷同是「女漢子」，她說：「有一次喺綵排，中間有啲時間就話不如去食火鍋，我哋竟然就去咗海邊食火鍋！」

獲得第三名的羅啟豪直言，自己有很大的轉變，他說：「我都唔認得𠵱家嘅我，一開始講嘢、揸咪唱歌係震晒，到咗𠵱家好多人話我係180度嘅轉變，但我覺得未到完全自然。」在決賽一舞成名的啟豪，透露之後還想嘗試跳舞。

年紀最大的吳大強則說：「雖然年紀大咗，但都希望老有所為。」吳大強又指《中年好聲音》在自己心中是無可替代，他說：「我一生人只有一次咋，得到好多人認同我唱歌，真係無比嘅驕傲。」

（即時娛樂）