中年好聲音演唱會｜吳大強打頭陣演出兼搞Gag有壓力 周吉佩兌現同爸爸承諾 (17:35)

開場時，26位參賽者齊集上台，大合唱激情澎湃的《不再猶豫》，曾志偉（左圖）也看到豎起拇指讚好﹗（林祖傑攝）

26位參加《中年好聲音》的參賽者，今天（13日）齊集九展Star Hall，展開首場《夢想成真演唱會》演出。無綫總經理曾志偉、導師肥媽與張佳添、麥玲玲、向海嵐、吳浩康、彭家麗、林志美、鄺文珣與女兒、譚嘉儀、陳榮峻及何晉樂等支持。

場館門外，參賽者各有粉絲擺放花籃﹑氣球及特色應援物支持，當中有冠軍周吉佩、亞軍李佳、及季軍羅啟豪，以及顏志恒、曹敏寶等，讓不少粉絲打卡留念。

開場時，26位參賽者齊集上台，大合唱激情澎湃的《不再猶豫》，為演唱會揭開序幕，現場觀眾報熱烈掌聲。唱畢，周吉佩表示18年來的堅持，終於可夢想成真上台，也兌現了他與爸爸之間的承諾，感謝觀眾買飛入場支持，覺得好夢幻。之後李佳、羅啟豪、龍婷也輪流向觀眾打招呼。

上周出席商場活動後突然暈倒被送入院的吳大強，笑言由Uncle負責打頭陣演出。他今天已回復狀態，精神奕奕地不忘搞gag說：「上星期出活動後出現少少狀况，正所謂大強暈一暈，監製頭都痕！於是安排我打頭陣，等我唱完可以返後台休息。我聽到又暈一暈，因為打頭陣好大壓力，希望得到大家支持，我繼續精神唱下去。」隨後他獨唱《Quando Quando Quando》，笑笑問大家是否收貨，獲全場拍掌。

眾參賽者輪流獨唱或合唱，顏志恒與吳大強合唱《總有你鼓勵》，非常合拍；而李佳和龍婷亦拖手合唱《今宵多珍重》，帶出懷舊情懷。26位參賽者繼續施展渾身解數，分批上台又唱又跳，包括《跳舞街》、《拒絕再玩》、《瘋了》、《隆重登場》等，台下部分觀眾亦起身跳舞。

（即時娛樂）