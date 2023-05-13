馬國明攞假到外地影婚照 稱靚湯有構思：佢鍾意我就鍾意 (18:07)

有份客串《法言人》陳展鵬也有出現，於首集驚喜登場後，大結局又再出現派「彩蛋」。（劉永銳攝）

無綫劇集《法言人》昨晚（12日）播出大結局，馬國明（馬明）、林夏薇（薇薇）、張頴康、黃嘉樂等連同台前幕後，齊集錄影廠收看直播，無綫總經理曾志偉亦到場打氣。總監製劉家豪感謝觀眾支持，同時指新劇《逆天奇案2》已開工，即場邀請馬明客串，預告他隨時有機會以角色「金師爺」身分現身《逆天2》。

馬明正在拍新劇《NEWS新聞女王》，特別向劇組請假1小時，之後再返外景繼續拍攝。劇中他與薇薇一對獲觀眾受落，成為新CP，能否拍續集就留待總監製安排。薇薇在社交平台貼出劇中與馬明的婚紗相，獲讚外形相襯。

現實中，準新郎馬明透露尚未跟未婚妻湯洛雯影婚紗照，他表示如確定必會通知大家，他說：「拍劇未行得開，要等放假先，已計劃在外地影相，阿湯已有構思，是她喜歡的，我都接受到和覺得幾特別，她鍾意我就鍾意，婚禮多數隨女方心意，男方好少有意見。」熱愛足球的他不會要求未婚妻跟他喜好作婚禮主題，目前一對準新人努力做運動喼弗，盼以最佳狀態影婚照。

同場的薇薇已為《逆天2》開工，因為之前宣傳《法言人》又拍新劇，令她感到混淆似人格分裂。她也希望馬明可以金師爺身分客串《逆天2》，但2人在劇中應該是不相識，覺得幾得意。

有份客串《法言人》陳展鵬也有出現，於首集驚喜登場後，大結局又再出現派「彩蛋」。他正在拍攝新劇《逆天2》，為配合角色造型滿面鬚根，笑說愈多鬚代表愈多騷就愈好。

陳展鵬指《逆天》第一輯播出後，至今仍是無綫劇集在內地的播放冠軍，拍續集也沒特別壓力，而且是他首次拍劇集的續集，所以好期待。他劇透續集將更貼近社會，將近幾年轟動一時的奇案加入成為故事。問到有否關於轟動國際的蔡天鳳烹屍案件？陳展鵬保留地答：「我不敢講，因為用不同的名，只可以講本地和國際的案件都有，劇中我演O記負責調查。」

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（即時娛樂）