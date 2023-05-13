胡杏兒親揭老公求婚經過 稱年紀大 再追B女要睇情况 (20:11)

育有3子的胡杏兒，今年迎來第5個母親節，杏兒日前接受港台車淑梅主持的《舊日的足跡》訪問，暢談夫妻感情及3個孩子誕生的經歷。今年母親節，杏兒表示全家人吃飯慶祝，已心滿意足，她稱之前收到大兒子送的第一份小手工禮物，會好好留為紀念。

胡杏兒擁有美滿家庭，她卻說：「這並非我追求的人生，但奇妙地走到這裏，只能夠感恩。到底我是事業型還是家庭型？人生給我什麼，我便接受什麼。當年巧合認識他（丈夫李乘德），沒想到可以同時擁有家庭和事業。其實做藝人拍拖較易，找伴侶則很難，因為另一半要好了解自己的工作，並要承受公眾輿論。有些人會害怕，幸好我找到一個膽大的老公，多謝他夠膽娶我。我喜歡他坦白，當年他41歲﹑我35歲，他告訴我想找終身伴侶。他不是花言巧語的人，我覺得他很有誠意。他沒有老婆，我沒有老公，一切正常發展。」

李乘德認識杏兒3個月，便向她求婚：「當時他約我放工後吃飯，我因眼睛很累，脫下隱形眼鏡，並戴上眼鏡，他看到我問了很怪的問題：『你戴這副眼鏡能看到嗎？ 』這是什麼問題？當然 看到啦﹗回到他家中，他給我看一個小型玩具幻燈片機，裏面是我們的照片。最後一張是一顆 鑽石的相片，接着他取出一個帆布小袋，入面的白米藏了一枚鑽石戒指！我當時沒有化妝，想不到他當刻跪下來向我求婚，問我可否做他的『煮飯婆』，我第一時間答應了。雖然我們拍拖的時間短，但很快便認定對方是The One，我們2015年結婚，度過了70多天的蜜月，遊了12個城市！ 」

杏兒婚後繼續工作，也很快便懷孕，她說：「想不到（拍攝）《那年花開月正圓》的機會來了，簽約同時又答應老公生孩子的提議， 誰知幸運地一試便成功。我要到無錫拍劇，（當時）懷孕 1、2個月左右，現場只有導演一人知道，我也小心翼翼。到最後一場戲，我要和孫儷打架，還 要躺在地上自殺，我惟有告訴她（孫儷）我懷孕了，她開心又驚喜。我也對BB說：『媽媽只是拍戲，全是假的，總之你要乖乖，不要出來啊！媽媽會保護你。 』他（BB）真的很乖一直都好好。」

4年抱3的杏兒，每次生產也有不同故事：「大兒子7磅7，我懷着他時非常乖，謝絕薯片和朱古力。我決定自然分娩。當天早上『噗』的一聲穿了羊水，入醫院完全沒有痛的感覺。我問醫生是否我痛了而不自知？醫生笑說到時一定知，結果幾個小時後，感到劇痛，是看見老公便要打他的那種痛。我抓着自己頭髮，手指捏着他的手臂，痛楚維持了4小時，我用力推了50分鐘，最後一下是為了不把BB焗到的意志力。他終於出來了，那一刻好開心。」

到第二胎，杏兒為了不再有劇痛，而選擇無痛分娩。她笑說這次她喜歡吃薯片和朱古力，結果體 重增加40多磅；第三胎出世時，BB則重達8磅4，她說：「懷孕時我愛上了雪糕、澱粉質、牛肉，瘋狂的吃。BB太大隻，生產時有點困難，我要求站着生，因為會比較舒服，最終我也用力推了1個小時。我非常幸運，奶奶的妹妹是陪月員，幫了我們很多。奶奶也非常好，她一直在英國生活，直至抱孫才回來，她是非常開通和有時代感的奶奶。」

現時杏兒工作機會很多，為了和孩子有更多時間相處，她會帶兒子北上工作，她說：「老公是個好有愛的爸爸，經常攬着孩子玩。如何維繫夫妻感情？有小朋友後，難免少了時間給老公，我十分認同他的看法，我們不可以只把小朋友放在家庭的第一位，兩夫妻應該將對方放在第一位。我們好，小朋友自然會好。我會給老公100分，給自己101分，我要比他高分！（再追個女？）奶奶和老公都喜歡女，但我不敢說，我年紀大，要看情况。」

（即時娛樂）