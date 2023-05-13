叱咤榜｜姚焯菲《小出走》穩守亞軍 樂隊Pandora首嘗冠軍歌滋味 (21:28)

姚焯菲（Chantel）今年初到新西蘭升學，但無損人氣，早前她趁假期返港，並跟家人相聚，兼順道宣傳新歌《小出走》，及跟小菲象（粉絲暱稱）見面，上月底已返回新西蘭繼續學業，並約定粉絲7月再見。

雖然已離港繼續學業，Chantel歌曲成績未受影響，今天（13日）公布的叱咤903專業推介，Chantel的《小出走》連跳7級，成為第19周叱咤亞軍歌，亦是繼《原來談戀愛是這麼一回事》後，第2首叱咤亞軍歌，未知下星期有沒有再跳一級成為她本人首支叱咤冠軍歌呢？

至於今周叱咤冠軍歌是樂隊Pandora的《安全距離》，亦是他們首支叱咤冠軍歌，歌曲在港台中文歌曲龍虎榜，亦佔亞軍位置，成績理想。Pandora在2010年10月成立，並於2018才正式出道，樂隊曾數次重組，現任成員均是最初組團的3位成員。

Pandora在ig留言：「好癲😭😭《安全距離》成為我哋首支903專業推介冠軍﹗亦係我哋第一首可以留榜八星期嘅歌﹗謝每一位喜愛和播放《安全距離》的DJ們，多謝一直支持我哋嘅樂迷們，多謝《安全距離》嘅製作團隊，多謝MV團隊同埋Team Pandora，Pandora會繼續努力做歌去回饋大家嘅支持，新歌已經錄好晒啦，大家準備好六月聽新歌未？」

（即時娛樂）