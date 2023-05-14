吳業坤否認撐泥鯭 為「自動門」照片解畫 籲勿捕風捉影 (13:20)

吳業坤（坤哥）﹑鍾柔美（Yumi）和潘靜文等，昨晚（13日）到尖沙嘴出席母親節晚宴。在泥鯭和姜濤粉絲爆罵戰當天，坤哥將一張與MIRROR logo相似的自動門照片，放上社交平台，被指疑撐RubberBand鼓手泥鯭（黎萬宏），引起姜糖（粉絲暱稱）不滿，即變成「泥鯭2.0」被網民圍攻。

坤哥否認撐泥鯭，指自己不了解發生什麼事，只是覺得圖片有趣，想分享照片，但大家比較敏感，覺得他有立場，他說：「我一句說話都冇講過，簡單一張照片，大家唔好捕風捉影，咁敏感，唔好講到有不同立場，我純粹分享，不是狡辯。」以後會否不提及一些敏感歌手或藝人？坤哥覺得做人已經很累，還要顧慮這麼多，他說：「以前都沒有這些事情，我有和193（郭嘉駿）玩，之前開演唱會都有邀請MIRROR，當時沒有問題，現在最希望樂壇開心、和諧。」

追問坤哥會否撐泥鯭？他以未了解整件事情，所以不想參與，希望大家看些開心事情，例如看他的小狗，說：「小狗照一出，有人以為我有咗BB，黃庭鋒即傳短訊恭喜我，話我好快。（太太有好消息未？）未有，現在照顧狗仔已經辛苦，將來要有多些時間和精力去養一個孩子，現在先養狗仔，習𠍿做父母感覺。」

Yumi透露母親節留家和媽媽吃飯慶祝，但並非她親自下廚，她說：「我以前試過親自下廚，今年因有工作和錄新歌，又要補習和溫書，應付下個月考試，沒時間去街市買餸和下廚，連禮物都未買。」

相關新聞：薛家燕大馬登台左腳脫骹 勤健身強化肌肉保健康

（即時娛樂）