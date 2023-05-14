梁家輝永不言休 最高紀錄1年拍13部戲 獲封「千面影帝」 (13:49)

梁家輝永不言休：「我希望能夠有機會繼續追求唔同人生，如果可能嘅話，一日仲有人願意睇我，我都會繼續做戲。」（大會提供）

由馬時亨主持的訪談式節目《馬時亨 香港情》，昨（13日）晚播出第四集，主題是「電影」，馬時亨邀來偶像梁家輝擔任嘉賓。

屹立影壇40年的梁家輝，原來拍了140多部電影，他透露當年最瘋狂的日子，是一日3組戲、一年接拍13部電影：「嗰時咩都想試下，造就咗我有3年時間不斷係咁拍戲，1年拍13部，基本上係冇瞓過。因為每一日要走3組，每組8個鐘、組接組，主要喺組過組嘅時間休息；但香港地方細，過組最多半個鐘頭車。」梁家輝表示當年賣命，有部分是為家人：「因為當年兩個女出咗世，對於一個打工仔係好大開支，所以要不斷接戲，嚟維持當時家庭。」

談到拍攝需時最長的電影，梁家輝笑言是《東邪西毒》，並親解該片與喜劇電影《東成西就》千絲萬縷的關聯：「《東邪》本身係兩集，但因為拍咗3年趕唔切交片，就衍生咗《東成西就》，因為嗰時所有東南亞院商，都買咗部戲準備做賀歲片，唯有焗拍《東成》出嚟應付片商。

當時所有華人影迷都好奇怪，點解香港可以出動咁多大明星，走去拍一部咁神怪咁荒誕嘅戲嚟代替《東邪》？可能我哋喺唔知應該點樣嘅絕境入面，被壓榨咗3年，所以就掏心挖肺咁將入面最瘋狂嘅一面展現喺觀眾面前，變成後來嘅經典，我覺得呢兩部戲，算係我電影生涯好難遇到嘅兩部電影。」

梁家輝指拍戲令他著迷之處，是可以透過角色，經歷各種人生，他表明「永不言休」：「梁家輝只可以有一個人生，但通過做演員，我經歷咗140幾個唔同嘅人生，我唔會退休，我希望能夠有機會繼續追求唔同人生，如果可能嘅話，一日仲有人願意睇我，我都會繼續做戲。」

在家輝的140多個人生之中，不得不提他個人的3個代表作，分別是《垂簾聽政》、《監獄風雲》及《情人》，而《垂簾聽政》令他在26歲奪金像獎影帝殊榮。

談到當年封帝，梁家輝謙稱全是導演李翰祥功勞，並笑指當年新入行的自己，完全跟指示做戲：「作為一個新人，點會知咩叫做戲啫！有樣嘢好經典，場戲講我喺大戲台肚痛，唔舒服要走，我問導演應該點做，佢就話：『Tony，我𠵱家坐呢度，我叫你做咩就做咩啦』，當年唔係現場收音，咁一action我就行，佢就：『低頭、回頭、看我，再低頭』，真係咁樣拍咗部戲出嚟。」梁家輝又指當年因自己的超爛普通話，令當時的劉曉慶「反晒面」，2人因「言語」問題多番NG，最後要靠導演解決難題，十分有趣。

至於為何能揮低全球眾多強勁對手、爭取《情人》男主角席位，梁家輝爆笑透露全因自己夠Weak，他說：「《情人》個導演係法國人，當時佢走勻全世界搵《情人》入面嘅越南華僑角色，佢喺外國搵極搵唔到，佢嚟到香港，見面第一句就同我講『Oh！you can be my boy』，我問點解，佢就話『You are as weak as I wish！』同埋因為我背脊線條亮麗，又冇乜毛好光滑，當時喺法國都係用『光滑無瑕嘅優美線條』做宣傳。」

經典電影《監獄風雲》最讓家輝難忘的，是當時所有臨時演員都坐過監：「所以我喺現場學到好多嘢，佢哋會話：『老襯（第一次入監獄叫老襯）！你入到嚟唔好咁戙起隻腳呀，去到洗手間唔好執番梘呀』，佢哋係會教曉你監獄嘅規矩，人同人相處係點，監獄同出面世界有乜唔同。」

（即時娛樂）