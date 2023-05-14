一舞傾城｜陳法蓉唐文龍情路坎坷 姚子羚蔡潔楊明陷三角戀 (14:05)

高鈞賢﹑陳星妤和關楚耀則是劇中另一條感情線。（大會提供）

由陳法蓉、姚子羚、蔡潔、陳星妤、文凱玲、鄺潔楹、唐文龍、關楚耀、傅嘉莉、高鈞賢和何浩文等合演的《一舞傾城》明晚（15日）首播。

飾演「皇牌媽媽生」沙律的陳法蓉，與飾演青龍的唐文龍是一對夫妻，沙律年輕時便嫁給社團洪泰大哥青龍，青龍後來為社團頂罪入獄，沙律多年來默默等候老公出獄長相廝守，惟青龍出獄後再捲入另一事端，兩人情路相當坎坷。

飾演臥底警花Michelle的姚子羚、飾演舞小姐Monica的蔡潔和飾演古惑仔志飛的楊明，在劇中則共譜關係複雜的「愛情三角錯」。Michelle因查案混入萬國城做實習媽媽生，過程中對志飛暗生情愫，但Michelle礙於臥底身分，想愛但不能愛。愛情大過天的Monica則為了男友Dave（何浩文飾）下海做舞小姐，卻慘遭欺騙受盡情傷，之後慢慢與一直暗戀自己的志飛，產生微妙感情。

飾演「萬國城最後一個處女」KK的陳星妤，與飾演有錢仔Marco的關楚耀、飾演窮學生俊駒的高鈞賢譜戀曲。KK因家庭原因下海做舞小姐，並因工作關係認識Marco，入世未深的KK獲Marco瘋狂追求，奢華物質生活令KK大開眼界，逐步深陷其中；另邊廂KK重遇舊同學俊駒，俊駒雖然沒有萬貫家財，但兩人相處時輕鬆自在，感情亦慢慢加深。

除了主演外，一班配角同樣值得留意，部份更是久違了的熟悉面孔，如在《古惑仔》電影系列中飾演「陳耀」的李道瑜、「肥屍」梁焯滿、電影《少林足球》飾演豬肉佬的楊能等。

（即時娛樂）