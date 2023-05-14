陳奕迅睽違6年 再在大馬開騷 熱到大解放 High爆除衫 (18:16)

陳奕迅（Eason）前晚（12日）在大馬容納近萬人的武吉加里爾亞通體育館（Axiata Arena Bukit Jalil）展開3場世界巡迴演唱會 ，門票於開賣時一早秒殺，據知最後門票更被炒高30倍，大馬觀眾熱情，熱到Eason忍不住台上大解放，當眾表演除衫，瘋狂叫聲震撼場館。

相隔6年再到大馬開騷，當地歌迷睽違已久，整晚都跟Eason大合唱，唱到《幸福摩天輪》時，觀眾歌聲大到戴住耳機的Eason也呆了，除下耳機聽觀眾歌聲。

Eason在台上說：「計計下，我原來已經6年冇嚟大馬！」隨即搞笑自打屁股多下，他說：「我第一次喺馬來西亞開騷，應該係National Stadium，嗰度係咪坐多啲人？下次我去個度開啦，做咩今次開3場，一場夾埋差唔多人，好多謝大家，我知道你哋搶飛搶得好辛苦，真係好多謝你哋嚟支持我。大馬真係好熱！原本已經跳到好熱，但你哋嘅熱情令到我更加熱！」

全場歌迷高舉應援橫幅「特別鳴謝你製造 更歡樂的我」，令Eason非常開心，有歌迷大叫：「『我老公鍾意咗你好耐﹗」 Eason笑說：「多謝你老公。」接着再反問：「老公你係咪鍾意你老婆前已經鍾意我？我勁過你（指老婆），雖然你嫁咗畀佢，但係佢鍾意我先！」

Eason又指，見到現場工作人員似乎不想歌迷在演唱會期間站立，又鬼馬做動作教大家：「一陣你哋慢動作起身，一齊嘅話佢哋就唔覺㗎喇，Let's郁！」歌迷馬上歡呼全部企起身，跟他高歌跳舞。

大馬是較保守國家，再熱也不能在台上除衫，來到Encore位，Eason換了T-Shirt，仍不停呼叫: 「真係好熱」，歌迷狂叫他除衫，意想不到他說：「你畀我唱埋隻歌先啦﹗」然後即脫上衣，不過他早有備而來，下面仍有一件白色底衫打底，Eason說：「除完著番。」歌迷又叫：「除咗佢，送畀我！」Eason笑說再脫下上衣：「哎吔好老土，你哋一陣拋番上來我咪好瘀？」隨即把脫掉的上衣，拋向觀眾席，最後由坐第一排的粉絲搶到，他即笑道：「好啱晒Size。」

（即時娛樂）