李克勤紅館騷狂收禮物利市 唱《深深深》腳板底突然抽筋 (19:30)

李克勤昨晚在紅館開騷，狂收禮物和利市，他笑稱只要真金白銀，收利市是全年都暢通。（林祖傑攝）

李克勤合共7場《弦續李克勤‧港樂演唱會》昨晚（13日）在紅館開鑼。身穿紅色西裝的克勤，從4面台中央位置升上台，繼2001年後再與香港管弦樂團合作，他連續唱出《一個人飛》、《兩人行》、《一千零一夜》及《一個都不能少》開場。

李克勤跟全場觀眾打招呼，發現有些是第一次來看騷，即鬼馬說：「原來我還有頗多新客，老闆簽多我幾年啦，你們喜歡別人，都可以喜歡我，總之買飛來看騷就得。對上一次開騷已相隔6年，那次吊威也又跳舞，搞好多花臣，今次賣點是音樂！」

李克勤唱《開學禮》時，主動走近觀眾席，收禮物又收利市，他開心說：「利市是中國人的美德，只要是真金白銀，不一定要過年，全年都暢通。」當他唱快歌《護花使者》時，與舞蹈員興奮跳舞，英皇群星台下齊起身跳舞和唱，克勤見狀也自嘲：「現場只有你們起身就明白，放心，我得這一首歌會跳舞。」

連續兩年為內地真人騷《中國好聲音》擔任導師，帶領他的學員贏得總冠軍，克勤自認符碌，隨即兩屆冠軍伍珂玥及梁玉瑩先後出場，台上師徒合唱數首歌。

克勤又表示刻意揀選自己喜歡的歌手作品來唱，原來多年前，他與張國榮（哥哥）食飯後唱K，對方認為《大會堂演奏廳》可以有另一唱法，之後親自示範，克勤形容在哥哥身上獲益良多，之後演繹哥哥的《玻璃之情》致敬。他又扮指揮上身，指示全場拍手及合唱《紅日》，氣氛熱鬧。

近晚上11時，香港管弦樂團員均已離席，但克勤見樂迷未肯離場，便再出場安歌，演繹《誰願分手》。他深情地說：「人大了，又經歷疫情，會好珍惜做每一場演唱會，記住你們的掌聲和歡呼聲。」及後唱最後一首《深深深》，演唱會才正式結束。

完騷後，克勤懷疑因不習慣睡酒店的牀，令睡眠質素麻麻，再加上體力透支，他唱《深深深》時突然腳板底抽筋：「觀眾應該察覺不到，因為抽筋所以我沒有行只站著唱，捱到最後一直不郁，等升降台降我走。其實腳是舊患，早年演出左鄰右里演唱會也試過此情况，當時還要人扶落台。」他返回酒店有浸熱水，經過放鬆後已好轉。

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（即時娛樂）