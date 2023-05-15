「姜泥」風波｜Stanley着緊姜濤 虛心接受前輩提點 (15:49)

邱士縉十分着緊姜濤：「已叫他下次小心些，雖然他現在已小心很多，我寧願他不要講，講句多謝就算。」（資料圖片/陳釗攝）

MIRROR成員邱士縉（Stanley）今天（15日）到尖東出席意大利皮鞋服飾品牌的開幕活動。談到RubberBand鼓手黎萬宏（泥鯭）暗諷隊友姜濤的風波，Stanley透露有私下與姜濤傾談，他說：「我是着緊他，知他說什麼都會有另一種說法，我已叫他下次小心些，雖然他現在已小心很多，我寧願他不要講，講句多謝就算，但我知他又忍不住，小朋友心頭一上，就會很想將愛宣揚出去，但有時又會心痛他惹來一些事情。但前輩提點是對的，我們都虛心接受。」

同公司女團COLLAR成員蘇芷晴（SoChing）宣布退團，Stanley表示絕對尊重對方的決定，外界一定有不同揣測，希望外界給予空間，是對她們最好的對待。

另外，Stanley昨日（14日）母親節推出個人全新單曲《來不及》，以悼念年初因病離世的媽媽。他直言特意揀這日子，令歌曲多一重意義，而歌曲MV內容，Stanley也有份與導演一同構思，他說MV雖然看似簡單，但簡單得來又要觸動到人才是最難。

至於MV中出現媽咪的錄音，Stanley稱是導演提議，但坦言要他聽回媽咪錄音真的不易，他說：「媽咪不太懂用智能電話，所以錄音唔多，但她經常記掛著我有沒有吃飽，而錄音問我，又會跟我說掛住我等。」

問到媽咪離世後首個母親節，感受是否特別深？原本表現堅強的Stanley，忍不住眼泛淚光，坦言感受很大，幸有家人陪伴，他說：「那天我看了3次MV，其實我現在仍會定時傳短信給媽咪，即使都是一個剔，但我覺得她可能會看到，感覺她陪住我。如果別人問我現在（心情）是否OK？我一定答不OK，因媽咪是我最親最愛的人，但我會將這個感覺放在盒子裏，如果打開它就會有感覺，例如我之前看一套關於親情的戲，喊到豬頭，但平日大致上都沒問題。」

談到日前與女友李炘頤（Alina）拍片放閃，是否如歌詞中有計劃趕快成家立室的打算？Stanley直言雖然未有，但2人有共識朝着這方向穩定發展，他自言是大男人，希望事業再好一些，有能力給另一半優質生活，起碼讓對方不用工作都不需擔憂。

（即時娛樂）