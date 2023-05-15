周杰倫7場個唱圓滿結束 胡楓冒雨撐場 甄子丹點唱《千里之外》 (16:34)

為了吸引偶像眼球，粉絲各出奇謀，當中高舉「今日我生日」燈牌的男粉絲及舉起「上次來香港的杰倫才39歲」的女粉絲，成功獲周董注意。（林祖傑攝）

周杰倫合共7場「嘉年華世界巡迴演唱會」香港站，昨晚（14日）於風雨中圓滿結束，尾場獲不少圈中人冒雨捧場，包括甄子丹、胡楓（修哥、姜大衛、周家蔚、姚子羚、吳若希、戴祖儀、胡鴻鈞、吳鎮宇等，甄子丹與太太汪詩詩陪外母睇騷歡度母親節，廿四孝老竇吳鎮宇亦抽空陪兒子睇騷。

周杰倫甫開場一連唱出《半獸人》、《本草綱目》等多首歌曲，又將星級嘉賓點歌環節提早，表示昨晚有很多朋友捧場，熒幕上隨即出現坐在貴賓席的甄子丹及胡楓，周杰倫大讚甄子丹很犀利，他說：「記得有次我在紅館開騷唱到《雙截棍》，你就升上台耍雙截棍，超屌！」他更以廣東話問歌迷：「係咪好犀利呀？」

之後再向甄子丹身旁的胡楓打招呼，感謝胡楓來看他的演唱會，指自己和胡楓都是1月18號生日，問胡楓有沒有什麼歌想點？甄子丹聽到胡楓答什麼歌都可以後即代勞，他說：「我幫修哥點，《千里之外》啦！」

周杰倫又以《聽媽媽的話》祝所有已是媽媽的朋友母親節快樂，與表演嘉賓之一的柯有倫學廣東話，怎料柯有倫只教他食物名稱，周杰倫不禁說：「不要講吃的，會餓！」期間選出幸運觀眾點唱，為了吸引偶像眼球，粉絲各出奇謀，當中高舉「今日我生日」燈牌的男粉絲及舉起「上次來香港的杰倫才39歲」的女粉絲，成功獲注意點唱，並有與偶像合唱機會。Encore環節周杰倫獻唱《晴天》後終於停雨，他亦表示很開心唱完放晴不再下雨，尾聲他以一曲《七里香》為作結，並表示希望很快能再來香港與大家見面。

完騷後，周杰倫在Ig留言：「謝謝大家來參加我的演唱會，希望大家有個難忘的夜晚，看來七場是不夠的，對吧？太陽之子這個稱號我先拿走囉！祝大家母親節快樂。」歌迷留言：「真的不夠，很多人買不到飛。」、「你看每天這麼多人在外面聽，要開70場才夠吧！」

（即時娛樂）