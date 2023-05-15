陳蕾成就解鎖「舞」得頂 盼加入MIRROR Ian笑稱踢走AK (17:24)

MIRROR成員江𤒹生（Anson Kong，AK）、陳卓賢（Ian）與陳蕾，昨晚（14日）母親節在亞博舉行拉闊音樂會，場館粉絲活動區展出近廿款應援佈景，聚集了幾百觀眾排隊影相打卡，場面熱鬧，連AK胞兄也偕同孕妻參與其中。

MIRROR隊長楊樂文（Lokman）、成員王智德（Alton）、李駿傑（Jeremy）結伴睇騷，因參與流浪動物善終遭義工取笑的Alton心情未受影響，更對鏡頭舉起V字和豎起拇指。3位主角音樂會上共唱30首歌，包括日文、英文和廣東歌，除了一起彈結他夾Band，Ian又以鋼琴為陳蕾伴奏，AK演繹Ian為其創作的新歌《Blue Monkey》更飆高音，全晚高潮位就是3人跳唱MIRROR團歌《RUMOURS》，以及合唱Alton及AK的《REBOUND》，全場尖叫。

陳蕾多謝兩位鏡仔陪伴，順利跳唱兩首達4星難度的快歌，簡直是成就解鎖，好想加入成為MIRROR一份子，Ian抵死地說：「畀陳蕾加入，可以踢走AK。」AK反駁：「我假假哋都是副隊長，踢你走先。」

Ian表示坐台下的隊長Lokman點頭贊成踢走AK，AK笑說：「Lokman來睇騷，做乜多事？」3人互笠高帽，AK大讚陳蕾歌聲悅耳，又會研究動漫，Ian笑說：「最初見陳蕾惡惡哋，原來好好人，請我食蜜糖、喉糖和蘋果，仲好記得有日見她全身著紫色，好似『滑嘟嘟』見工。」全場爆笑﹗陳蕾形容Ian、AK分別是天才和地才，前者能歌舞、學習力強、記舞步快，後者為人熱情又勤力、不怕失敗、勇於挑戰。提到昨晚母親節，3人邀請媽媽睇騷。

3人騷後受訪，Ian自評跳唱仍有進步空間，並透露稍後有可能推跳唱單曲；陳蕾坦言騷前日練夜練跳唱，幸好觀眾肯收貨，令她想成為MIRROR第13子，Ian笑說：「我在後台再問Lokman一次，他說可以踢走AK。」

AK笑稱以後表演《RUMOURS》可以找陳蕾頂替，又指早前參加Chill Club頒獎禮，換鞋不慎扭傷腳，但近來太忙沒有看醫生，一直靠肌肉貼治療，現已沒大礙：「痛症減輕，今（昨）日活動自如，我在後台時仲跑跑下。」

（即時娛樂）