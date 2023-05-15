鍾培生收千萬拳酬 跟Toyz七月台北擂台戰 開打前針鋒相對火藥味濃 (18:41)

「富三代」鍾培生與電競玩家劉偉健（Toyz）結怨10年，兩人今天（15日）出席一個拳賽記者會，宣布7月5日假台北小巨蛋擺擂台。大會確認鍾培生今次拳酬高達1000萬港元，而Toyz的拳酬不便透露，但他是第一位以區塊鏈智能合約收取拳酬的人。2人未開打前，先來一場口舌之戰，針鋒相對，火藥味濃。

鍾培生首先力數曾是好伙伴、好戰友的Toyz，為利益不惜出賣彼此關係，又說：「10年之間，他對我的傷害、詆毀、恩怨會在拳賽上劃上句號，希望大家來見證。」Toyz指台灣朋友對鍾培生認知不多，而自己對他認識10年，樂意為大家介紹他的背景，嘲諷現年33歲的鍾培生，以「香港電競之父」自居，而且一直好想走紅，希望傳媒給他多一些鏡頭，相信他會很享受，又說：「他是我的前東主，活到33歲，沒有任何成就定義自己，非常可悲，請大家體諒他一下，若我是他就不想活下去！」他指鍾培生以前打拳賽，請來的對手不是靠演技，就是零拳技，很可憐，又說：「他是敗家仔，家裏的上市公司去年9月已被停牌，可能家產都被他這一代敗光，情况很糟糕，但他有一點改變，就是學識省錢，女人也是跟爸爸玩同一個，我很佩服。」

鍾培生立即反擊，指Toyz的言論跟一般網上Hater差不多，不過對方是聰明人，做不好的事也懂得包裝，會抬高自己、踩低別人，又說：「Toyz都是有能力、有高度才能放我側邊，我是他身邊唯一贏到他的人，他拿專業來跟我的興趣做對比！我2年前出拳賽，賣票已是10萬台幣一張，但他只憑館長名義向粉絲賣80、100元一杯綠茶，大家粉絲群不同。」

他又稱家事不用Toyz操心，家族四代已在100年前開始做生意，在慈善方面對社會作出貢獻，出錢出力建學校和醫院，又揶揄曾於台灣涉販毒案被判刑的Toyz：「犯毒的人要沒有道德、沒有底線的人才能做，但是要不被捉到需要智慧，但是打拳就不同，所有人都可以嘗試，所有Toyz說話要負責任，你很快就可以體驗被淘汰。」

（即時娛樂）