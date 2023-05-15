溫碧霞花5年製作新戲 寧慢工出細貨 勾起成長回憶落淚 (20:25)

Irene透露新戲於6月底上映，電影改編自其真人真事，記錄她由少女成長的反叛，到入行再蛻變的心路歷程。（陳釗攝）

溫碧霞（Irene）為其監製的第3部電影《我們的十八歲》獻唱主題曲《光影之旅》，並首次擔任MV導演，從取景、拍攝方式及整個故事大綱，Irene一手包辦，還邀請了電影《墮落花》的攝影師拍攝。問她下次會否想挑戰執導電影？Irene直言雖然很想，但擔心自己應付不到，還是做監製滿足感大一些，創作空間也更大。

Irene透露《我》片將於6月底上映，電影改編自其真人真事，記錄她由少女成長的反叛，到入行再蛻變的心路歷程，整部電影花了5年時間製作，單是劇本已花上近3年時間去寫，Irene說因有之前兩次的監製經驗，領悟到慢工出細貨，故今次一定要寫好劇本才開拍，出來的效果她非常滿意，感覺就像自己的BB出世一樣。

Irene亦坦言在拍攝現場，曾因勾起成長回憶而落淚，最記得有場戲，演她童年的5歲童星，被爸爸懲罰，令她回想起小時候爸爸對她管教很嚴格，她說：「雖然爸媽都很惜我，但他們不真正了解我想要什麼，可說是溝通不到，導致我當時反叛離家出走。」

她又表示以前住調景嶺時環境很慘，落雨時屋企會漏水，小時候經常豉油撈飯，亦是這些經歷讓她更珍惜現在擁有的一切。Irene對電影有信心，當中所談到的成長和童年回憶，相信觀眾看時都會有同感和感觸。

（即時娛樂）