男團XODIAC來港出席活動 LEX食極唔肥 WAIN愛街頭小食 SING盼做男一 (19:55)

男團XODIAC隊長LEX孖韓國成員WAIN，以及香港成員SING，今天（15日）到銅鑼灣出席品牌活動，吸引數十粉絲現身支持，今次不是他們首次來港，LEX之前曾來港拍攝歌曲《CALLING》MV及拍廣告。SING稱上次來港，還帶隊友品嘗港式美食，包括乾炒牛河、西多士和燒賣等，由於他們平時訓練有素，偶爾大吃大喝也沒所謂。

LEX和WAIN最愛街頭小吃，炸大腸和魚蛋，LEX指自己得天獨厚，吃極不肥，所以無需忍口。WAIN說：「我比較易肥和臉腫，所以每次出席活動前都要減肥，花點時間管理身體。」問SING有否帶他們去飲酒消遣？他說：「沒有，他們的樣貌太出眾，不能出去。」SING和LEX有見過老闆古天樂（古仔），但WAIN就未有機會。他們知道老闆有投資電影兼是演員，有機會都想和老闆合演電影。

他們表示《CALLING》MV都有劇情，自從拍完MV，對演戲產生興趣，LEX愛看香港的槍戰片，不過他想挑戰演學生。WAIN說：「韓劇有男一、男二，我反而想做男二，遠遠盼望和守護女主角，所以想拍愛情片和青春喜劇。」SING搞笑表示WAIN做男二，他就做男一，由於他毫無演戲經驗，所以有機會的話，什麼片種都想嘗試。

SING是香港人，但加入韓團不擔心不能融入其中，指自己喜歡與人交談，加上懂講韓文，與隊員溝通和相處沒問題。LEX表示初時都擔心，與其他成員相處最大問題是語言上，但都克服了，大家現在很融洽、很開心。另外，XODIAC於5月底和6月初，分別在荷蘭和倫敦舉行演唱會，他們日內返韓國開始為演出作準備。

（即時娛樂）