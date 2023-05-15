劉德華首度跟日本音樂大師久石讓合作 借歌詞表達身為人父感受 (19:19)

劉德華跟日本殿堂級音樂大師久石讓，破天荒首度合作，為電影《川流不熄》一同創作宣傳歌曲《慢慢》。新作由久石讓譜曲，華仔親自填詞，貴為大師級的久石讓要求相當嚴格，華仔揭對方最初非一口應承合作，並直言新歌令他在音樂上再行前一步。

電影《川流不熄》講述主角們三代之間的父子情，雖然華仔沒有參與演出，但得知久石讓老師會為電影配樂，感到非常驚喜。電影拍完後，華仔欣賞到久石讓老師為電影創作的音樂，更被當中的旋律觸動，故此主動邀請對方合作，促成這首電影歌曲誕生。

他說：「當久石讓老師寫好旋律後，就說要我先填好詞讓他過目，他當時指未必一定給我唱。我特別用心創作《慢慢》這首歌詞，裏面能夠表達出父子幾代之間的感情，因為每個父母都有爸爸媽媽，他們有了孩子後，才能了解自己父母的感受。」華仔坦言自己亦是由別人的孩子，轉變為父母，才能明白箇中感受，久石讓老師看完華仔歌詞後，便答允今次合作。

華仔又指創作過程中，感受到久石讓老師對音樂熱情以及對後輩的要求，他說：「今次只是隔空合作，我期待未來能與久石讓老師見面，因為我相信定能從藝術家身上，找到值得學習地方。我覺得若一個人能讓身邊的人加以學習，會是位很好的人生導師，今次合作令我在音樂上更進一步。」

華仔非常欣賞久石讓老師創作的音樂，無論是以往經典的宮崎駿動畫主題曲，抑或關於真實生活的作品，都是充滿童真和生命，他說：「久石讓老師的音樂，每一次都給我一種很貼近地球和生活的感覺，他會令你理解這個世界有高低、離合，但只要真心面對，世界就會美好。」

（即時娛樂）