許志安被「燈海」感動哽咽 自彈自唱《真的愛你》冧樂迷 (19:39)

許志安日前於美國洛杉磯舉行《HUMAN LIVE許志安演唱會》，繼上次大西洋城站反應熱烈後，今次Fans同樣熱情，令安仔感動哽咽，他感激樂迷的支持，並接收到大家的愛與力量。

安仔打頭陣為大家送上《Remember Me》，然後唱出多首經典作品：《一步一生》、《半天假》、《一加一減你》、《愛你》後，再唱出新歌《人與人之間》及《不枉》。

適逢當時演唱會臨近母親節，安仔揀選樂隊Beyond的《真的愛你》，他在台上自彈自唱送給現場樂迷；另一亮點是安仔在Encore唱出《世紀末煙花》時，台下樂迷打開手機燈，形成燈海，安仔被場面感動哽咽。

完騷後安仔接受訪問，被問到今次開演唱會的感受，他感謝大家為他留下難忘的回憶：「今次洛杉磯站好開心，大家送咗特別回憶及畫面給我，我也有送一份禮物給大家，就是特意練習《真的愛你》自彈自唱，我聽到他們很開心，有一種互相關心，很溫暖感覺，這是難忘畫面。」

安仔同樣難忘燈海畫面，他說：「我唱《世紀末煙花》的時候，他們打開了手機燈，逐個打開慢慢變成全場都是，讓我感覺漫天煙花在綻放，這是他們送給我的畫面，感動到我都唱不了。」

安仔亦表示這兩場演唱會有很大得著，他說：「大西洋城及洛杉磯這兩站，給我很大的得着。其實每次上台我都很珍惜，我想找回自己的舞台，用心唱歌給大家，我被這兩場觀眾深深打動，那份力量及愛，令我有很大得着，在這裏再次感謝這兩場入場的觀眾！」

（即時娛樂）