《是日精選》宣布再加7場 邱傲然執導演筒 MIRROR兄弟圈中好友齊撐 (21:33)

《是日精選》早前6場門票開售即被秒殺，大會今日（15日）宣布再加開6月12日至6月15日合共7場。（大會提供）

Tiger在鏡頭後都緊張又刺激，他直言自己腎上腺素飆升。（大會提供）

MIRROR成員邱傲然（Tiger）早前獲鮮浪潮邀請，為《第十七屆鮮浪潮國際短片節》拍攝開幕短片《是日精選》，這次是Tiger繼MIRROR團歌《破鏡》MV後，再次擔任導演一職，獲得MIRROR兄弟及圈中好友力撐，不收分文演出，而早前6場門票開售即被秒殺，大會今日（15日）宣布再加開6月12日至6月15日合共7場，門票將於5月17日下午6時起公開發售。

Tiger獲得這次擔任導演的機會，他坦言也不知因由，他說：「我之前喺加拿大放假時，收到花姐（經理人黃慧君）電話，一打嚟就係叫我拍片，而唔係問我拍唔拍，應該係因為喺鮮浪潮頒獎禮講咗幾句嘢。」

接過電話後，Tiger在短短2個月內由零開始，度劇本、搵齊人開工拍攝，時間不長也不短，不過因為拍攝與車有關的故事，不但時間變得緊迫，難度也相對提高。Tiger說：「香港地拍嘢Budget有限，冇咁多空間失誤，各樣嘢都要好精準！」

Tiger邀請《花組ERROR遊》、《ERROR自肥企畫》、《殺手廢J》的編劇麥可暉寫劇本，MIRROR兄弟楊樂文（Lokman）任副導演，怎料從詳計議後，發現難有合適人選當男主角，Tiger感激Lokman兩脇插刀肩負起男主角的重任。

《是日精選》是一部集黑幫世界、埋身肉搏、飛車追逐的短片，有齊港產類型片範疇，亦是Tiger喜愛元素，他說：「大家Brainstorm拍乜嘢類型時，就諗有乜嘢係好鍾意嘅元素，第一樣諗到就係車，因為我由細到大，都好想有一條片，不論演出或以任何形式參與，係同車有關就好，難得今次可以有咁大空間，唔理啦，拍咗再算。」

對於擔任新導演的Tiger來說，今次在鏡頭後都緊張又刺激，他直言自己腎上腺素飆升！Tiger分享說：「第一個Shot第一個鏡頭就係Lokman同Ronald，喺廁格動作戲，比起文戲，處理又多咗。除咗場口處理外，喺現場成隊Crew咁多人，仲要雙機拍攝，已經比起我哋諗嘅鮮浪潮Project又再大咗，現場要控制咁多人去做一件事，溝通交流好緊要。」

用到這個規模拍攝一條短片，Tiger透露要多謝擔任監製的花姐幫忙，並說：「班底係花姐幫手碌卡，搵到好多好好嘅Crew幫手做呢件事，以呢個空間、資源本來係好難做到呢個Scale嘅事，但好好彩，真係識人好過識字。」

換上Lokman當主角，MIRROR另一個好兄弟江𤒹生（AK）即自薦做副導演，但Tiger笑言：「佢又貪玩、想玩，而且男仔一定鍾意車，又知道Lokman做男主角，又有其他演員（岑珈其、陳瑞輝、李駿傑、梁祖堯、邱頌偉、黎美萱、林子傑）一齊玩，一聽到呢個班底都心郁想嚟參與，不過AK做得好好，第一次做副導，佢都跟得好足好細心。」

（即時娛樂）