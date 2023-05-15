肥媽李鼎｜肥媽揭徐小鳳愛情觀 游嘉欣發表「驚人」言論 (22:04)

無綫節目《肥媽李鼎》今晚（15日）播出第10集，題目是「愛情來的時候」，肥媽與李家鼎（鼎爺）分享戀愛史。肥媽與亡夫Rick十分恩愛，之前曾經歷過一次婚姻失敗的肥媽，曾揚言「死都唔再結婚」，惟最終被Rick真誠打動，肥媽笑言：「我哋一齊夾Band，大家會嚟我屋企食飯，食完飯之後大家開始走，我老公係留到2、3點。最過癮係我阿媽坐喺度『釣魚』，我叫阿媽返上去瞓，點知阿媽話：『佢又唔返去瞓？』後來有一日我老公頂唔順，就同我阿媽講：『Auntie，我同佢結婚啦好冇』，佢唔係同我求婚喎，阿媽知道我哋係認真，之後就返咗上去瞓。」

肥媽再爆與徐小鳳之間的趣事：「有一次去睇小鳳姐演唱會，小鳳姐問我經歷過第一次婚姻唔驚咩，點解會嫁第二次，我就問小鳳姐點睇愛情，佢話愛情係一本小說，睇完之後收埋放喺心中。」豈料肥媽之後的神回覆，令小鳳姐「笑到踎咗喺度」。

閒談期間，鼎爺問肥媽拍拖多久，才可以拖手仔，肥媽坦言：「好耐㗎，唔可以話一拍拖就拖手。」鼎爺則坦言需要1年，並指想惜惜都要問過先，例如：「呢度冇乜人，惜下你得唔得呀？」相當搞笑。

游嘉欣（游游）發表驚人言論，她說：「我覺得第一次時間一定唔可以短。」鼎爺聽到眼都凸埋：「咩時間短先？」肥媽見狀即笑著解圍：「死喇，游游答問題都可以有問題，你答拍拖時間唔可以短吖嘛！」

身為「A0女神」的游游，經過今集後歸納出「出Pool秘笈」，她說：「今集學識兩樣嘢，女人要識發姣，唔發姣就冇男朋友，第二就係要多嘗試，失敗都唔好驚，最緊要試到一個啱。」

（即時娛樂）