《造星V》首播｜花姐親揭不再出任監製原因 肥仔扮姜濤被喝倒采 (22:30)

ViuTV節目《全民造星V》今晚（15日）首播，今次由陳蕾﹑陳健安﹑馮允謙和韋羅莎擔任導演，花姐（黃慧君）退出幕後，不再出任監製，而MIRROR正副隊長楊樂文（Lokman）和江𤒹生（AK），以及ERROR正副隊長梁業（肥仔）和何啟華（阿Dee），分別到加拿大及馬來西亞招募海外參賽者。

花姐在節目中哽咽說：「呢個節目已經對我冇意義喇﹗𠵱家講搞唔掂呀，我想話《造星I》，對我人生好大轉變，因為擔任首輯節目監製，所以我覺得自己好投入喺節目入面，我覺得節目好好睇。跟住創造咗MIRROR同ERROR。去到《造星II》開始，因為我轉咗身分，可能嗰刻所做嘅都係為咗MIRROR，去到《造星III》，我心諗我做緊乜嘢，我係為咗乜嘢？《造星IV》係為咗COLLAR？但其實我又唔係真係好投入，呢個節目對我嚟講已經係...唔知呢﹗」雖然今輯花姐會退出幕後工作，但依然被迫出鏡協助拍攝。

另外，肥仔和阿Dee在馬來西亞招募期間，想了一個辦法可以吸引人流，便是「全民造星總冠軍姜濤見面會」，片段中見馬來西亞姜糖（粉絲暱稱）帶齊應援物守候，而阿Dee則搞笑扮「全尼」擔任司儀，而肥仔扮姜濤，變成「肥濤（Fatal）」現身，肥仔搞笑說：「馬來西亞朋友你哋好，我有少少怕醜，唱番首歌畀大家聽，唱乜嘢歌好呀？」現場鴉雀無聲，有人大叫「唔使呀﹗收皮啦﹗」肥仔自知「玩大咗」，只好賣跳舞表演﹑並跟姜糖合照及簽名留念。

（即時娛樂）