超級毛特兒大賽｜林珊珊細女「野人」 擔任星級Doga導師 (17:06)

J2首個大型真「狗」騷《超級毛特兒大賽》，於5月22日起播出，由向海嵐（Anne）、周奕瑋（Jarvis）、黃嘉雯（Carmaney）及Yumi（鍾柔美）擔任主持。

製作組繼早前發布了16組人狗「預備生」官方宣傳照，今天（16日）再發布節目重點內容及7人星級專業團隊陣容。《超毛》將以淘汰賽形式進行，16組「預備生」最終淘汰剩8強，晉身總決賽。淘汰過程中，狗狗除了要與主人經歷多輪「影靚相」考驗，包括對台前幕後，均是難度極高的水著照；還要接受「交換主人」、「人犬互換RPG」、「睡衣派對」、「超版障礙賽」等不同類型挑戰。

製作組找來7人專業團隊，為狗狗及主人再培訓及改造形象，Doga（狗瑜伽）導師野人（李怡）、擁有寵物美容13年年資Naomi，擁有15年動物訓練經驗的動物行為訓練師Garay，將負責不同的再培訓計劃；全港唯一犬隻家長指導員的李詠妍Eurica，則會負責策劃別出心裁的挑戰，幫助主人了解狗狗內心世界。

四大「再培訓導師」之中，野人乃知名經理人林珊珊細女，自小對能量治療有著濃厚興趣的她，約8年前開始鑽研不同類型的能量治療，並從中發展成為Doga，野人受訪謂：「本身我有6年左右嘅瑜伽導師牌，咁我學能量治療最初接觸嘅就係寵物傳心術，著名馴狗大師 Cesar Millan講過，當我哋焦慮時，狗隻會透過狗帶Feel到我哋嘅情緒，既然瑜伽可以幫助我哋平靜，寵物都可以透過呢方面互動吸收到呢種平靜。」

（即時娛樂）