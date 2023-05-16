任賢齊北京開騷為王寶強圓夢 劉若英隔空點歌大合唱 (17:21)

任賢齊（小齊）自上月開始，舉行《齊跡在路上2023世界巡迴演唱會》，每到之處的票房均被秒殺，前日完成北京2場演出，並在北京場次為王寶強圓夢，邀請他上台合唱。

小齊於20多年前拍電視劇時，王寶強還是個臨時演員，跑上去跟偶像合照，隨後努力追夢，終於由臨時演員成為影帝，於2010年拍攝林超賢電影《火龍》時，再跟小齊同場演出，兩人成為好朋友。兩人於今年一次頒獎禮上再碰頭，他於採訪時跟記者說，一直就最愛小齊的歌，如果能跟齊哥互動就更開心，還對著鏡頭唱了幾句「對面的女孩看過來」。

小齊看到了他的受訪片段，為他圓夢，並主動邀請他: 「我北京演唱會，你就人來當我嘉賓好嗎？」王寶強馬上答應，前晚第2場北京演唱會，他跟小齊合唱《我是一隻魚》及《對面的女孩看過來》。

王寶強在台上說：「齊哥，真的非常感謝你，我是你歌迷，也是你影迷，20多年了，我等這一天等很多年啦，今天晚上真的實現了我的夢，我剛在後台，你唱的每一首歌，我都聽得想哭，我告訴自己不能哭﹑不能哭，待會還要上台，齊哥，你的歌真的是陪伴了我整個青春，我的青春又回來啦。」然後激動擁抱小齊。

小齊演唱會上，都有讓觀眾點歌單元，演唱會第一天，剛好與劉若英（奶茶）同步，奶茶在上海開騷，小齊則身在北京，奶茶特意拍了點唱片段，嚷著要聽小齊的《花太香》，而小齊不單為她唱了，還跟全場觀眾跟他一起，大合唱《後來》送給奶茶叫她加油。

小齊北京的演唱會，應該是3年前做的，因疫情延到今天才舉行 ，歌迷都了「等你十年啦，你才回來。」演唱會上30多首歌，台下歌迷都是跟小齊從頭唱到尾，大合唱的歌聲幾乎蓋過小齊台上的歌聲，震撼整個場館。

（即時娛樂）