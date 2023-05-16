「奇皇后」河智苑首爾舉行首個畫展 透過無臉人表達數碼世界人際關係 (18:20)

韓劇《秘密花園》、《奇皇后》和《黃真伊》女主角的河智苑，8年前開始醉心畫畫，去年她在首爾藝術展牛年特展上，掛了3幅名為「Super Cow」作品並成功出售，為她打下強心針。

今年4月她在首爾舉行首個個人展覽，名為「INSTANT：The beginning of relationship」，她希望把展覽帶到海外，並與當地藝術家合作，又透露成立藝術品牌Art Space Polarpo，希望將來舉辦超越視覺的展覽。

河智苑受訪時透露，自小喜歡上課時偷偷畫畫，又喜歡把家裏的小電器拆散再組裝，她說：「我好似一直都想表達某些東西，後來我對演戲有興趣，透過演員這職業去表達自己。大約8年前，有一日我突然又再開始畫畫，有時會坐車在路途中素描，大約4年前認真去做，然後就舉辦今次個人畫展。」

她又說：「作為演員時，我經常深究自己在這個世界裏是什麼人？應該做什麼？為什麼做演員？變得好好奇，開始探索，想更了解世界，甚至苦惱我可以貢獻什麼去製造美麗世界，過程中，我決定透過作品表達我眼中世界。」

「今次展覽主題『關係的開始』，關於這個數碼時代裏的人際關係。我作品中糾纏一起的無臉人，就代表數碼世界。數碼世界裏關係可以好簡單、多樣化、方便，但同時又可以容易地斷絕。我們要多了解這世界，好好建立人際關係，從而令我想到以『關係』作為今次展覽主題。」

河智苑坦言希望到海外舉行展覽，甚至與當地藝術家合作。今次畫展是她新成立的藝術品牌頭炮項目，她說：「對我來說，成立這間公司是好大企劃。Polarpo是一個讓參觀者透過五個感官，去享受展覽空間，除去鞋子、聞著香味和聽著歌。我目標是創造不單止用視覺，還可以透過不同感官去欣賞展覽。將來如果我再舉行展覽的話，我會準備超越視覺元素、觀眾參與度更高、更多同感展覽。」

（即時娛樂）