黃紫恩兩度遇險 激流翻艇猶有餘悸：以為自己「要走」 (18:58)

Jojo療傷其間表現鎮定，兼且有講有笑，不愧為女漢子。（大會提供）

最後2人及攝製隊也相安無事。（大會提供）

黃紫恩談及是次翻艇經歷猶有餘悸。（大會提供）

J2節目《野外步出3玩野加大馬》明晚（17日）一集，方紹聰（奶仔）將與J2er黃紫恩（Jojo）大玩激流橡皮艇。試玩激流的地方是沙巴巴達斯河（Padas River），奶仔與Jojo連同攝製隊，接受完教練Andrey簡單訓練及講解後，才一起上船體驗。

當去到一個名為Head Hunter Rapid激流時，整艘船被拋起，除坐在船尾的教練，其他人全部被拋落水，並隨水流往下游冲，情况危急；經歷數分鐘漂浮，水流開始減慢，各人最終成功脫險。

奶仔及Jojo受訪時，談及是次經歷猶有餘悸，Jojo透露頭段相安無事，當時她還跟教練說︰「我唔識死同教練講，又話翻艇嘅？翻艇先好玩。點知講完10秒，架艇就翻咗，喺船底唞唔到氣，以為自己『要走』，每次上水唞氣都畀船底頂住。」

在水底掙扎期間，Jojo心中不停呼喊「媽咪我對你唔住」，更坦言一度見到白光，以為自己會死，幸好最後有驚無險。奶仔則透露跌落水一刻，完全分不清上下，並謂當時內心第一時間想法，是擔心同行工作人員安危。

昨晚（15日）一集，Jojo玩水上拖傘時表現神勇，當拖傘隨著快艇加速愈升愈高時，她還大叫「higher、faster」。雖然Jojo大無畏，但去到玩香蕉船時，因遇上大浪，Jojo被拋落海，不單左眼皮被割傷流血，還被水母猛「炸」雙手，搞到一片紅腫。製作組見狀立即叫停拍攝，急速回航為Jojo療傷；Jojo表現鎮定，治理期間有講有笑，奶仔憶述Jojo處理傷口期間，一再透露表示希望可早點繼續拍攝，奶仔說：「佢真係勇猛又專業。」

（即時娛樂）