Makerville公布MIRROR補場演唱會 兌換門票安排及須知 (19:37)

MIRROR紅館演唱會去年7月底發生嚴重事故，第4場演唱會需腰斬，而其他8場演唱會亦告取消，主辦單位Makerville本月初宣布補場消息，定於明年1月假亞洲國際博覽館Arena舉行。

今天（16日）Makerville再在社交平台公布兌換門票安排及須知，持有《FWD 富衛保險呈獻: MIRROR.WE.ARE Live Concert 2022》2022年7月28日至31日、8月2日至6日（「原定場次」）完整有效之門票的人士請注意，如欲兌換2024年1月下旬於亞洲國際博覽館Arena舉行的補場演出門票，請參閱以下門票兌換須知及相關流程：

【門票兌換須知】

－持「完整有效之門票」為：2022年7月28日門票正本（無需票根）及2022年7月29日至31日、8月2日至 6日之門票正本（連票根）。請注意門票影印本、列印版或照片恕不接受。門票面值為 HK$0.0 的門票將不設退票退款或兌換補場演出門票。

－於城市售票網URBTIX購買原定場次門票但未曾提取門票的人士，必須於2023年6月30日或之前前往城市售票網URBTIX售票處或自助售票機提取已購的門票。

－為方便持票人士彈性處理門票安排，補場門票免除實名登記。

－由於原定演出場地與補場演出場地座位安排、數量及舞台設計都不一樣，補場門票日期及座位將由系统編排及分配，持票人士可確保會分配到同一票價區。

－於網上預約系統登記門票兌換的時序及遞交實體門票的時序，並不影響補場場次的座位分配。系統會根據原定場次及原定座位作出分配，因此持票人士毋須搶先登記或遞交實體門票。

【第一階段：預約登記門票兌換】（2023年5月31日早上10時至6月30日晚上11時 （「登記時段」）

－持有完整有效之門票的人士（「持票人士」） 須於登記時段內，透過網上預約系統www.2022mirrorticketexchange.hk（「登記網站」）登記門票兌換：

＊持票人士必須使用電郵地址註冊登記網站。每次登入時均須使用同一電郵地址（「登記電郵」），並輸入由系統發送到登記電郵地址的一次性認證碼；

＊持票人士在登入登記網站後，請點擊「登記門票」，然後從電腦或智能電話上載門票圖樣，或即時以智能電話拍攝門票。系統會自動識別相關資料，包括場次、日期、座位等；

＊持票人士核實門票資料無誤之後，請選擇遞交實體門票的預約日期及時段；

＊系統隨後會自動發出一個預約二維碼（QR code）至登記電郵。

－切勿於登記網站上載任何與門票無關、暴力或含有非法內容的照片。

－每個登記電郵最多只能​於登記網站註冊一​次，並且最多只能登記4張實體門票。

【第二階段：遞交實體門票】

－持票人士須於已預約的日期及時段攜帶預約二維碼（QR code）及已登記的實體門票前往「遞交門票中心」辦理有關手續。（「遞交門票中心」的地點及開放時間將於登記網站開放後公布）:

－遞交門票中心工作人員會先檢查持票人士的預約二維碼（QR code）確認預約；

－其後，工作人員會核對原定場次實體門票上的資料，確認配對成功後，工作人員即會收回原定場次的實體門票；

－收回實體門票後，工作人員即場將會發給持票人士一封「遞交門票確認信」，同時亦會將電子版發送至登記電郵。

－主辦單位將對所有收回之門票進行驗票並由專門指派的驗票員辨別真偽。主辦單位將在遞交門票結束後，大約9月底會向符合資格的人士發送「兌換門票資格確認信」，以登記電郵為準。

－如有發現任何偽造或盜竊的門票，主辦單位將即時報警處理。根據《盜竊罪條例》及《刑事條例》，作出欺詐性失實陳述試圖以欺騙手段兌換門票，或製造或使用偽造門票，均可構成刑事罪行。

【第三階段：提取補場門票】

－約在補場演出前兩個月，符合資格人士的登記電郵將收到一封「兌換門票電郵」，其中包含補場演出的場次日期分配及座位編排等相關資料。持該電郵，符合資格的人士可依照電郵內的指示提取補場門票，詳情將來日公佈。

－補場門票日期及座位將由系统編排及分配，主辦單位不會接受任何轉換場次或座位的要求。

－提取補場門票後，如對補場安排（包括場次日期分配或座位編排）有異議，持票人士可在2023年12月15日或之前向主辦單位提出退票申請。

有關補場演出實際演出日期將會於稍後公布，請繼續留意MakerVille Facebook 及 Instagram專頁。

（即時娛樂）