MIRROR成員陳卓賢﹑江𤒹生(AK)和女歌手陳蕾日前舉行拉闊演唱會,反應熱烈,叫好叫座,3人在拉闊騷施展音樂才華,又跳又唱兼玩樂器,同樣喜歡動漫的AK和陳蕾,在音樂會其中一部分,唱出《どうして》,而他們唱歌時發音標準獲讚,而該日文歌的原唱者日本歌手高瀬統也,在社交平台看了2人合唱片段後,便轉發並留言大讚:「I can't believe!!!! I'm happy to have two great people sing! I hope we can sing 《どうして》together in the near future.」

AK得到原唱者讚賞後,亦在社交平台以日文回覆:「多謝你在Story的轉發,我喜歡高瀬先生的音樂和歌聲,如果將來有一天能夠合作就好了。」而高瀬統也亦回覆AK盼可以很快合作。

