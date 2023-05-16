黃又南演戀髮癖角色感壓抑 迷暈張凱娸地上夾硬拖行 (21:05)

由林嘉欣、衛詩雅、劉俊謙、蔡思韵、黃又南、朱栢康、朱鑑然、胡子彤及陳毅燊等合演的電影《失衡凶間之罪與殺》，將於5月25日上映。

由《樹大招風》金像導演許學文執導的《頭髮》中，除了衛詩雅瞓身演出外，飾演髮型屋老闆的黃又南，開拍前專誠向星級髮型師學藝，而飾演Wet妹的張凱娸（娸娸）有幸享受又南為她洗頭按摩服務，大讚對方手勢好，舒服到睡著。不過她被戲中演戀髮癖的黃又南睇中，並成為「獵物」，娸娸慘遭迷暈兼在地上拖行，連頭髮幾乎被扯斷，最後還被黃又南取笑嫌棄太重。

娸娸對又南說：「我最初睇到劇本話『拖行』嘅時候，都有啲擔心，以為要扯我啲頭髮，原來係拖我對腳。其實已經好小心，又南一下一下咁拖我，不過地板唔平扯到頭髮先會痛。其實你同導演對我非常細心，怕我走光，不停問我Ok嗎？」然後她轉個身，展示背部貼了很多保護墊，她笑說：「我背脊好似Wonder Woman咁，佢哋貼咗好多嘢保護我，驚我割損。」

戲中娸娸在夜場被嘔吐物黐住頭髮，看似核突，其實是荳奶溝消化餅的效果。為整理秀髮，於是到又南的髮型屋找他幫手，娸娸大讚他手勢一流，又南得戚地說：「梗係啦，髮型師係好專業嘅職業，鏡頭前無論洗頭抑或揸較剪，手勢如果錯咗真係會畀人鬧，我真係去跟髮型師學洗頭、吹頭同剪頭髮，上咗幾堂，仲帶假髮返屋企練習，一啲都唔容易，易學難精。」娸娸大表榮幸，說：「最初睇到劇本，真係毛骨悚然，覺得你個角色好恐怖，開工終於見到你真人，原來好Nice，好大反差。」

又南說：「我睇到劇本時好開心，我同許學文導演講未試過演一個性格咁壓抑嘅角色，係一個戀髮癖嘅人，新嘗試，係自己最想做到嘅事。」

（即時娛樂）