Oh！英心｜SJ東海相隔9年拍劇 重遇初戀自認純情男 (20:59)

由韓國男團Super Junior（SJ）東海和《三流之路》女星宋昰昀主演的全新愛情喜劇《Oh！英心》，以90年代韓國知名動畫《英心》為題材，講述長大後的男女主角偶然重逢，並展開爆笑而浪漫的愛情故事，劇集昨晚（15日）首播，香港觀眾可以透過「黃Viu」免費收看。

改編自1990年播出的韓國經典動畫《英心》，韓劇《Oh！英心》講述吳英心（宋昰昀飾）從小立志成為爸爸筆下漫畫《英心》裏的自己，為大眾帶來歡樂，因而加入電視台擔任綜藝節目製作人；雖然她總是以100分能量參與節目製作，卻因為過度熱情而被貼上「提前終映」標籤！身處危機的她，偶然獲得製作戀愛綜藝機會，沒想到努力請來的演出者、年輕CEO竟是過去天天追著自己跑的王景泰（李東海飾），她的平凡生活也產生了劇變。

自2014年《神的測驗4》後，東海暌違9年再度挑戰演技，並伙拍《三流之路》宋昰昀主演新劇《Oh！英心》，劇中他飾演吳英心的青梅竹馬王景泰，某天卻因為移民失去消息；20年後他搖身一變以初創公司的高富帥CEO再次登場，外型高冷的他與初戀英心重逢後，卻喚起兒時痛苦記憶！早前東海現身圍讀時透露，「王景泰」一角非常單純：「我飾演的王景泰很單純，他眼裏只有英心，這樣純真而單純地只等一個人，甚至為了英心可以做任何事。」

除了東海和宋昰昀外，小鮮肉李敏載和鄭雨妍亦將合流，近日有消息指人氣男團MONSTA X「門面擔當」亨源將特別演出，獲網民大讚《Oh！英心》顏值爆燈！

（即時娛樂）