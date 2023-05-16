造星V｜被評判伍詠薇讚雙眼得意 參賽者白水放電冧伍姑娘 (23:10)

ViuTV節目《全民造星V》今晚（17日）播出第2集，94位參賽者進行首回合個人競技，分別是Tiger﹑Howard﹑白水﹑Hayson和北美參賽者Marcus，當中Howard和白水直接晉身60強，Howard自彈自唱《Kiss Goodbye》，獲得評判3盞藍燈；白水在面試時被花姐（黃慧君）彈慢半拍，而他本人亦直認不擅辭令，表達能力欠佳，問非所答，花姐讚他有魅力，但要學習說話，改善表達能力。

白水表演項目是跳舞，他跳《Essential Funk》，邊喝飲品邊跳，跳完後評判陳詠燊讚他有諗法，但略嫌表情僵硬：「我感覺到佢緊張。」另一評判伍詠薇（伍姑娘）直認喜歡白水：「我鍾意你㗎，因為你隻眼睛係『得意仔』眼晴，點解唔好好利用眼睛配合舞步？我覺得你揀啱歌嚟比賽，隻歌好型呀﹗」此時白水即時向伍姑娘「放電」，伍姑娘亦立即接收「電力」，並即時按藍燈，陳蕾及陳健安更搶白水入紅組。

另一參賽者Hayson（郭澧羲）選唱陳奕迅的《沙龍》，但表現未如理想，感覺似唱K，評判陳詠燊說：「好多人表演揀隻歌，都想話畀我哋聽歌曲有意思，歌詞如何，但個Credit係屬於黃偉文，唔係你呀﹗揀一個表演係表達到你自己，令我哋覺得你係可造之材，咁先係《全民造星》。」

導師馮允謙指Hayson揀錯歌，最後Hayson跌入復活區，Marcus選唱側田的《運》，雖然他笑容可掬，甚得評判及導師歡心，但表現亦未如理想，評判Edward說：「好想搵個位畀分你，其實呢首歌唔易唱，聽得到係某啲音域同元音位置，你把聲係幾好，但我唔鍾意你處理方法，你太震（音）呀，有一個好似喺K房聽人唱歌，我好難畀分數你。」最後他僅得一盞藍燈，要在復活區等候。

相關新聞：造星V｜節目組字幕出錯？ 將參賽者Tiger舞台工作者變「後台工作者」

（即時娛樂）