《勁歌金曲》周日迎來最後一集 首代主持蔡楓華亮相嘆可惜 (12:56)

無綫音樂節目《勁歌金曲》由1980年代開始播映至今，但近年《勁歌》在黃金時段播映時間不斷縮減，收視每況愈下，一年一度的《勁歌》頒獎禮今年亦未舉行，早前總經理曾志偉透露《勁歌》頒獎禮可能變成兩年一屆，今年先籌辦《大灣區音樂頒獎典禮》。

最新消息是《勁歌金曲》於周日（21日）播出最後一集特備節目《勁歌43年情．讓音樂高飛》便走入歷史，劃上句號，無綫表示將會有音樂節目新方向公布，延續《勁歌》精神。

《勁歌》第一代主持蔡楓華獲邀擔任《勁歌43年情．讓音樂高飛》嘉賓，分享過往主持的點滴。他接受TVB娛樂新聞台訪問對《勁歌》結束感到可惜，開始同最後都是他有點感觸。他回想昔日主持《勁歌》好辛苦．要上山、爬樹、去不同地方外景．好多時是偏僻地方．而且得他一個主持一腳踼。蔡楓華最難忘訪問Elton John．還有已故翁美玲。他指翁美玲做完嘉賓後不久便離世．記得對方為人幾得意．做完節目後他說有歌手朋友結婚．叫一齊去．翁美玲真的跟他去。

蔡楓華正籌備演唱會Part 2，他說原本申請紅館檔期，但相信今年都批不到，所以先做Part 2。他多謝歌迷一直支持．他趁機澄清曾有傳演唱會是歌迷為他舉行．其實是誤傳．演唱會是他自己搞。

（即時娛樂）