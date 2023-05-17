肥媽李鼎｜游嘉欣談「被問價」潛規則 嚇窒肥媽：咁你要檢討吓 (13:55)

李家鼎（鼎爺）、肥媽（Maria Cordero）與游嘉欣（游游）合作主持飲食節目《肥媽李鼎》，今晚播出一集主題是「極愛極恨娛樂圈」。游游講到娛樂圈是一個大染缸，當中有不少潛規則，之後問肥媽曾否被問價？肥媽斬釘截鐵指沒有，並反問游游有沒有？游游此時再度語出驚人，肥媽聞言嚇至大叫：「咁你就要檢討吓喇，原來你真係…」游游聞言即時害羞面紅，到底游游說了什麼，令現場如此大反應？

之後肥媽和鼎爺分享藝人「高山低谷」故事，肥媽說：「嗰時梁家輝，人哋做埋影帝添啦，都係喺街賣電話，冇嘢係唔得嘅，靠自己努力去掙錢，冇人睇你唔起。」鼎爺則指影帝周潤發當年很捱得：「一條面巾、一支牙膏、一支牙刷，喺化妝間借公司道具組張尼龍牀瞓咗幾年。佢喺電視圈有少少名之後，就有人搵佢拍戲，點知部部都死，畀人叫佢做票房毒藥。」鼎爺再分享視帝黎耀祥（祥哥）的辛酸史，鼎爺透露祥哥演完《西遊記》豬八戒後，事業曾經跌落谷底，更一度想過要轉行，幸好祥哥後來遇上《巾幗梟雄》「柴九」這個角色，成就其登上事業高峰。肥媽更重提當年無辜捲入「甄妮批G.E.M.鄧紫棋無禮」風波一事。

身為娛樂圈新丁的游游，還請教兩位前輩小錦囊，肥媽教路：「隻眼要打開，隻耳要打開，隻嘴要收埋。」鼎爺則說：「早到遲走，坐埋一邊，睇人哋邊度好邊度唔好。」肥媽之後問入行4年的游游想有幾紅？游游說：「相對於紅唔紅，我其實想掙到錢多啲。」肥媽聞言說：「呢句洗咗佢，對住塊鏡同自己講，我一定會紅、我一定會紅、我一定會紅，真係有用㗎，我最窮嗰時都係咁樣對住塊鏡咁講。」

（即時娛樂）