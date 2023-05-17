法與情｜與關智斌有感情線BB相稱 葉璇與圈外男友感情好否認懷孕傳聞 (17:46)

葉璇、謝安琪、賈曉晨（JJ）、關智斌、李芯駖今日出席ViuTV劇集《法與情》開鏡禮，久未在港露面的葉璇表示：「過去3、4年因疫情沒有返港，主力內地拍戲，今次角色演樸素、純品的女子，好似她本人。（與角色同是隱形富婆？）我儲10萬算嗎？」她為投入感情線，戲內戲外跟對手關智斌以「BB」相稱，但投訴與對方沒有牀戲。她現實中的感情狀况，她指現在的男友不是小默先生，是圈外人，彼此感情發展好好，但未計劃結婚。曾傳她懷孕？她否認：「我有咗...好多錢，有咗這個BB（關智斌）。」與男友有否計劃生小孩？她說可能會，她不反對，隨緣。平時與男友是否互稱「BB」？她指男友不是香港人，會叫寶貝，BB只是林峯叫的。葉璇曾跟林峯傳緋聞，突然提林峯是否掛住對方？她笑說：「都掛住，我們是銀幕情侶，現在都有聯絡，但他結婚了，不要講了。」

她早前在網上直播以紮孖辮、突肚腩造型示人，被網民笑變「大媽」。她回應：「直播都只是一場騷，好似電視劇、電影、棟篤笑有形象，所以不會只扮靚，也可以扮醜，服裝及角度問題都會令人感覺，我不會不開心。」她坦言今次為角色主動提出素顏出鏡：「之前試造型太靚了，我覺得素顏比較適合！我不似當年咁瘦，肥了少少，有少少肉地，好配合這個角色。」

關智斌認識JJ與葉璇很久，今次3人首次合作，他分別跟她們有感情線，其中跟JJ有牀上戲。他自言有豐富經驗會照顧JJ，但JJ稱好大壓力和擔心，因沒有拍牀戲經驗。問她接戲前有否向老公樊少皇備案？她笑說：「都上晒新聞，他睇到，問我點解會接這部戲？我說接戲前未睇到劇本，不知道太多，我說對唔住，老公說『有冇搞錯，點解不睇劇本好不專業』。」關智斌從JJ口中聞樊少皇有意來監場，立即說緊張和壓力大，又叫觀眾不要抱太大期望，因電視劇尺度不會太露骨。

JJ近8年未拍港劇，今次帶兩名女兒回港逗留一個多月：「我好掛住兩個女，離不開她們，不過要兼顧拍戲和照顧小孩好辛苦，要找媽媽和家傭幫手湊。」葉璇投訴跟關智斌沒有牀戲，JJ笑說：「葉璇說可以幫我替牀戲，我答好！」

（即時娛樂）