MIRROR 4子登日本音樂頻道唱《Rumours》柳應廷爆姜濤變僵濤 (22:21)

MIRROR成員柳應廷（Jer）和李駿傑（Jeremy）早前在日本音樂頻道The First Take（TFT）登場，演唱《人類群星閃耀時》，今晚（17日）TFT再釋出加入了盧瀚霆（Anson Lo）及姜濤的4人《Rumours》合唱版本。參與TFT錄音，首度登場的Anson Lo及姜濤感榮幸，AL說：「有機會參與到呢次project，係人生里程碑。」姜濤說：「知道TFT係一個喺亞洲好高知名度嘅音樂節目，過去邀請不同地方嘅歌手都係好有實力，所以冇諗過上到TFT，好期待世界各地觀眾睇到我哋嘅表演之後畀我哋嘅Feedback。」

4人合唱的《Rumours》編曲簡潔，亦加入大量和音，跟原作偏重跳舞節拍有很大的差別。Jeremy解釋：「因為今次編曲都係比較乾淨同Soft，所以當中用咗好多和音去Support件事。12個人去唱時力量好大，得我哋4個人第一次去做呢件事，就諗咗唔同嘅和音去令到件事更加豐富。TFT係好注重聲音嘅Platform，過程中練習咗好多次，坐喺度上堂時會一齊傾呢段應該點唱，點樣令到件事更加好，大家一齊去度個表演要點樣。」Jer指練習和音是很難得的學習過程，他說：「因為MIRROR比較少唱和音，通常喺台上表演都係好大力跳舞，今次我哋特登為咗呢個Version練咗好多和音，學咗好多、唱咗好多，大家喺聲音上面都有好大嘅進步。」

Jeremy和Jer先錄《人類群星閃耀時》，兩人唱完後給Anson Lo與姜濤錄音貼士，怎料姜濤說：「佢哋唱完出嚟好得戚！一見到我哋就話放鬆就得，好Easy。我同阿Lo就覺得你唱完一首就話啫。」姜濤自認在錄音過程中自己最緊張，他說：「我喺團隊裡面唱歌唔係最叻，唱歌進步空間仲好大，英文歌我又唔熟悉，因為少唱英文歌，對於英文嘅把握唔係好大，所以全程略顯生硬，同埋4個之中我係算比較容易有失誤，因為我容易搶拍，呢個係我嘅缺點，嗰時我都理唔到表情；喺一個注重聲音節目入面，自己嘅聲音拍子係準確就得喇！」Jeremy稱姜濤在綵排時Energy好好，但入到Studio就僵咗！就連Jer都認同道：「佢真係變咗『僵』濤！」

對於這次能在海外參與TFT這個Project，Jer表示最難忘的還有接受海外傳媒訪問，他說：「因為第一次有翻譯，幾難忘，但戥翻譯辛苦，佢幫我哋翻譯咗好多間傳媒，感覺成件事好隆重，因為係第一次MIRROR帶住廣東音樂衝出香港呢！」

他們參與TFT之前，看過頻道中的影片，當中都有一些讓他們留下深刻印象，他們特別推介給各位觀看：

Anson Lo推薦：Yoasobi《群青》

Jeremy推薦：ATARASHII GAKKO!《OTONABLUE》

姜濤推薦：女王蜂《Fire（火炎）》

Jer推薦：Harry Styles《Boyfriends》

（即時娛樂）