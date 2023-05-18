廖啟智遺作《世上只有爸爸好》上映 趙善恆回憶父子戲感受深 (18:38)

已故資深演員廖啟智（智叔）遺作之一、主演的《世上只有爸爸好》今日（18日）上映。《世上只有爸爸好》由黃汝樂導演，趙善恆、寶珮如、阮政峰與趙詠瑤等參演。由於上映的戲院與場次不多，社交網不乏圈中人為《世上只有爸爸好》打氣的聲音，有形容：「一部你不容錯過的電影 一位能演活角色的演員 一定不會遺忘的廖啓智」更有溫馨提示：紙巾自備。

智叔跟趙善恆（恆仔）在戲中演父子，他回應《明報》憶當日拍攝，說：「我哋飾演一對互相嬲對方的父子，首日在拍攝現場見到智叔打招呼，佢著住戲服坐梳化，唔係好同我講嘢，初時我都唔係好明白，直至拍攝了兩、三日，才發覺佢一早入咗戲。智叔是以這方式帶我入情緒，拍攝時佢用了很多方法幫助我演這角色，所以好多謝亦好開心有機會跟他合作。」恆仔印象最深刻一場戲是父子同枱食飯相對無言，排戲時見智叔在看電話，恆仔覺得有點奇怪：「智叔邊看電話邊研究，說呢張單之後可以再接另一張單，我望一望他的電話，原來他裝了的士台app以入戲，因為他演的士司機。佢真係好犀利，由片場開始已入了角色，我跟住學智叔拿出電話，我的角色是想做攝影師，我就在YouTube找有關攝影的短片。這場相對無言的飯便豐富了很多，這是很專業與聰明的演法。」

阮政峰難忘在《世上只有爸爸好》跟智叔合作，他說：「跟智叔的合作係一個好震撼體驗，由最初見到巨人一樣的感覺。同智叔對手的過程令我自己發現自己不足，當頭棒喝。我好記得完成拍攝後用咗三個月消化嗰份意志消沉，因為體會到實力的差距很遠。早前睇首映，看到自己在大銀幕出現，更可以跟智叔對戲，感到好神奇同幸福！好多謝監製李霖恩畀呢個機會我！」

智叔遺孀陳敏兒也有捧場並且拍片為電影宣傳，說：「《世上只有爸爸好》一部令我感動，亦都會令你感動的電影。」方紹聰（奶仔）有份參演《世上只有爸爸好》，這也是他首次參與電影演出，他說感受：「有幸能夠跟智叔同場拍電影，是一種享受。另外，對一個演員而言，首次於電影poster上見到自己個名，係一件好大的事。希望大家可以入場支持，一部關於器官捐贈，充滿愛的電影《世上只有爸爸好》。」

故事大綱：

職業司機全叔 (廖啟智飾) 為養家每日營營役役為口奔馳。其獨生子聰仔 (趙善恆飾) 只愛攝影，全叔反對聰仔終日無所事事，不時都成為父子爭執導火線，一次兩人吵架，全叔怒摑了聰仔一巴，兒子氣沖沖走出門，全叔說: 「走了就永遠不要回來。」 想不到聰仔不幸被車撞倒，全叔夫婦趕到醫院，聰仔已返魂乏術。醫院器官捐贈主任得悉聰仔生前登記了器官捐贈，雖然全叔仍無法接受聰仔死去一事，但強忍悲痛，完成聰仔遺願，讓他遺愛人間。

痛失愛子後，全叔因自責一直自我封閉，以工作來麻醉對聰仔的思念。及後全叔遇上自稱可查到器官捐贈數據的私家偵探林文，他因掛念兒子，希望知道聰仔的器官捐贈去向, 後來查到兒子肝臟捐贈給一位夢想成為演員的模特兒Anna， 而腎臟就捐給誤入歧途的安仔（阮政峰飾）身上。全叔遂借故接近Anna及安仔，希望從二人身上尋回愛子的蹤跡，並透過幫助他們重新振作，彌補生命中最大的遺憾。

廖啟智於2021年3月28日胃癌病逝，終年67歲。《世上只有爸爸好》是智叔的遺作之一，另一部跟周潤發合作的《別叫我賭神》會先在內地上映再安排香港映期，還有電影版《尋秦記》未上映。智叔患癌症到離世時間很短，太太陳敏兒曾說智叔因腸胃不適到醫院檢查，確診胃癌時已擴散到肝，只剩一個月時間。他是經常跑山的人，才剛剛跑蚺蛇尖，怎會突然剩一個月時間？智叔跟家人初時也受很大打擊，不能接受。她又曾透露智叔臨終前的情況，他不怕死但不捨家人。他對敏兒說：「我冇諗過要丟低你，依家要留低你，辛苦你喇！」

（即時娛樂）