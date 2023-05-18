是枝裕和《怪物》康城首映 張雨綺Rose捧場 (18:35)

第76屆康城影展周二（16日）揭幕，《小偷家族》是枝裕和執導的《怪物》有份逐最高榮譽金棕櫚獎，在一衆入圍主競賽單元的電影中打頭陣舉行首映禮，他昨晚聯同編劇坂元裕二，率領主角安藤櫻、永山瑛太、黑川想矢及柊木陽太一踏上紅地氈，並吸引群星捧場，包括內地女星張雨綺、高葉、韓國女團Blackpink成員Rose、《永恆族》陳靜、《接近無限溫暖的藍》法國女星雅黛顏茜彩寶露絲（Adele Exarchopoulos）、西班牙導演艾慕杜華（Pedro Almodovar）、《邊緣特訓》男星伊頓漢基（Ethan Hawke）、日本導演河瀨直美、祖狄羅（Jude Law）女兒艾莉絲羅（Iris Law），以及《女戰不敗》維奧拉戴維絲（Viola Davis）等。

《怪物》放映完畢後，隨即播出紀念為《怪物》配樂坂本龍一的悼文，全場2000觀眾一同起立致敬。導演是枝裕和先後擁抱主角安藤櫻、永山瑛太及編劇坂元裕二，亦不斷向觀眾鞠躬道謝，「我要感謝參與這部電影的眾多工作人員和演員，也想把今天大家的掌聲和笑容轉告沒有來到現場的人。這是一個很出色的世界首映禮，作為代表《怪物》參與主競賽單元的頭號擊球手，自覺責任重大。但當看到觀眾臉上的笑容，感覺真是太好了。我本人是這部電影的忠實粉絲，儘管講述了人與人之間有時難以互相理解的困境，看完後還是能感覺到光明。這是坂元裕二的魔法，相信已經很好地傳達給觀眾」。

6月22日在港上映的《怪物》，講述平靜的湖畔小鎮，疼愛兒子的單親媽媽早織（安藤櫻飾）、為學生着想的老師保利（永山瑛太飾），以及天真爛漫的孩子，本過着安穩生活，因一次校園衝突發酵釀成軒然大波，惹起社會與媒體關注。當事態愈見嚴重，在一個暴風雨清晨，兩個孩子雙雙失蹤……

（即時娛樂）