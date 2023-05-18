粵劇新《胡不歸》8月重演 王志良梁非同再演夫妻考真功夫 (19:28)

兩位粵劇新貴王志良與梁非同今年2月主演的劇目新《胡不歸》由於反應熱烈，將於8月11及12日西九戲曲中心重演，今日舉行記者會公布詳情。王志良與梁非同再度拍檔演夫妻，盼重演加入新元素作突破，例如結合貼近現代的表達手法，令感情戲的起承轉合演得更流暢細膩，引觀眾領略他們的感受。他說：「最深刻是開場時，故事中兩人的邂逅，有一種兩小無猜的感覺；同時，之前每晚演出都非常投入，晚晚都唱到眼濕濕，流出真眼淚。」

梁非同透露演繹「迫媳離婚」一段好考驗她的真功夫，重演對自己要求更高。問到與王志良合演夫妻感覺，她覺得拍檔是「稱職丈夫」，大家演出合作愉快，單靠眼神和簡單動作都有交流，最難忘劇的尾段一場仙景戲，感激台前幕後合力炮製令人難忘的好戲。

新《胡不歸》藝術總監尹飛燕對王志良與梁非同表現很滿意，預告8月重演，情節會略作修改，令整體演出節奏更明快流暢。出品人暨總策劃彭美施形容王志良與梁非同是俊男配美女，且演技入木三分合作又有默契，更將傳統的粵劇活化，演繹青春版的新《胡不歸》，帶來嶄新的粵曲體驗。她對本年初劇目首演時的表現非常滿意，相隔半年即載譽重演，有信心演出一次比一次更精彩。她說：「上次口碑好，還吸引很多年青人和學生入場欣賞，想今次做得更好和吸納更多人來捧場，因為會略修改劇情細節做到去蕪存菁，所以有一定壓力。」

（即時娛樂）