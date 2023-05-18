同屋企人去旅行｜與袁偉豪四分鐘對望挑戰 張寶兒感觸落淚：好開心遇到你 (21:54)

無綫節目《同屋企人去旅行》今、明兩晚播出最後兩集。本周播出袁偉豪與太太張寶兒甜蜜體驗「輕奢潮汕」，二人先後到潮州古城、汕頭小公園、特色溫泉酒店及水底山溫泉莊園等打卡熱點，其間除體驗在古色古香的建築物內茗茶、欣賞中國傳統戲曲表演，還品嘗潮州馳名的功夫茶、叫價人民幣1280元一條的馳名「獅頭鵝連頸肉」、粿品點心、以茶入饌的打卡點心茶樓、混合新潮與傳統元素的甜品店、及潮州打冷等。

整個旅程，袁生袁太都表現得相當冤氣，全程瘋狂自拍之餘，又不斷「你窒我、我窒你」。袁偉豪不時有意無意在鏡頭面前大爆老婆「晏起身」、每次出門都花很長時間化妝，及平時甚少下廚等小秘密：「平時又唔見你第一時間衝入廚房」、「通常呢啲時間（晨咁早）仲喺甜夢中」等；但每次窒完或爆完老婆大鑊，袁偉豪都必定馬上認低威，偶爾又會口花花𧨾張寶兒開心，十分抵死。

有一幕張寶兒正經地問老公：「平時旅行鍾意做乜」，豈料袁偉豪零預警下爆出一句：「我淨係鍾意幫我老婆影相」，成功𧨾得張寶兒笑逐顏開「心心眼」。袁偉豪更乘勢指每次出遊的使命就是「睇實」張寶兒，甜度爆錶：「我要睇住你，你知你近年幾唔㩒捱，次次出完埠你就病，我真係有喺隔籬睇住你㗎，我命中注定就係要湊住你。」除了用把口耍花槍，二人的身體語言亦盡顯甜蜜，全程拖到實之餘，還同場加映甜笑拉扯、搭膊頭兼深情互望等。搞笑的是，潮汕遊期間遇上大批熱情粉絲的二人，影相影到冇停手之餘，更有熱情粉絲向二人催生。

除曬恩愛，二人是次行程還有不少深情對話，明晚一集，袁偉豪將接受張寶兒開出的「四分鐘對望」挑戰，二人在叢林中不發一言對望，張寶兒起初一直強裝鎮定，直到袁偉豪問她是否有異樣時，她即馬上流下感觸的眼淚，張寶兒邊抹眼淚邊說：「 我好少咁樣望住你，我好開心咁多人裏面都會遇到你。」此時，全程經常無厘正經的袁偉豪亦發表「愛的宣言」：「呢5年嘅感覺係愈嚟愈需要你，我每一日出街都會拖住你，因為我覺得拖住你令我好安心…拖住你令我覺得好快樂，多謝你喺我最脆弱嘅時候扶住我。」場面感人。之後袁偉豪向愛妻送上親手製作、注滿二人「愛的足迹」的心思小禮物，包括二人求婚的珍貴回憶。

（即時娛樂）