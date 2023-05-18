著名形象指導張學潤驚傳內地離世終年59歲 好友關寶慧證實消息 (22:15)

著名形象指導張學潤（Nel Nel）今日驚傳在內地離世，終年59歲。好友關寶慧證實張學潤去世消息，她傷心哭成淚人，表示事出突然心情好難過，朋友都希望盡快聯絡到Nel Nel的家人。

張學潤跟眾多圈中人相熟，肥媽（Maria Cordero）過往經常跟張學潤一齊工作，她接受傳媒訪問表示跟張學潤的家人聯絡，知道張學潤在內地家中燒炭輕生，對此消息感到震驚。有消息指羅霖跟張學潤在內地是鄰居，羅霖昨晚跟張學潤吃晚餐，今日黃昏發現張學潤在寓所內出事，於是網上緊急尋找張學潤的家人，她非常心痛和難過。羅霖跟肥媽透露昨晚跟張學潤吃飯是時未見對方有異樣，但今日未見對方上班，致電亦沒有人接聽，到其寓所敲門沒有人應門，大門由屋內反鎖，她心知不妙立即報警。張學潤的弟弟正在內地為哥哥辦理認屍手續。

張學潤父親為香港一代球王張子岱，張學潤曾為陳慧嫻、郭富城及陳小春等擔任形象顧問。1980年隨母親移民加拿大，於當地修讀時裝設計系，他於1989年回港放暑假，認識名模劉娟娟，獲邀擔任「亞洲小姐競選」形象設計，展開其形象設計事業。他曾為不少香港藝人如湯寶如及關淑怡等擔任演唱會形象總監，亦有參與幕前演出。

張學潤前年2月出席活動時，坦言過去一年工作因疫情而延期，收入受影響，令他學懂積穀防飢，一年沒買衫。

（即時娛樂）