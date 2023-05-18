張天賦衝出亞洲 成福布斯「亞洲30歲以下」精英榜唯一香港藝人 (23:33)

張天賦（MC）出道兩年在樂壇闖出佳績，今日福布斯公布2023年度「Forbes 30 Under 30 Asia」榜單中，他成為娛樂及體育類別唯一一名香港得獎者。榜單中共有300名來自亞太地區20個國家和地區的30歲以下年輕企業家、領袖及開拓者入選，在10個類別中各選出30名得獎者。MC與人氣K-pop女子組合NewJeans、憑《只因我們天生一對》走紅的泰國「國民男友」Metawin Opas-iamkajorn（林漢洲）、韓劇《黑暗榮耀》飾演童年版宋慧喬的韓國女演員鄭知蘇、憑《魷魚遊戲》獲艾美獎的韓國女演員李瑜美，一同在榜單中，全是舉足輕重的超新星。

這榜單的入選準則是由記者、編輯及專家評委從超過4000名候選人中選出提名，再由福布斯亞洲團隊和獨立的專家評審團根據各種因素評估，包括社會影響、規模、創造性和潛力等，每類別的提名者，會由該類別的4名評委選出最後30名入選者。

MC獲知消息後感開心，指成功全歸功於非常支持他及培養其音樂天賦的父親，MC指像他這樣的新晉歌手正在為粵語流行音樂重新注入活力，相信香港音樂可以像K-pop般具有全球吸引力。他希望繼續做音樂的同時也嘗試演戲，「無論我是一名在街頭唱歌的busker，還是在舞台上表演，我都以同樣的方式對待我的音樂， 喜歡面對面的聯繫。」

（即時娛樂）