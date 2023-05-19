張學潤離世｜鍾慧冰憶月初港台頒獎禮上見好友最後一面 (13:22)

張學潤（Nel Nel）昨天（18日）在內地輕生，終年59歲。張學潤生前除了形象指導工作外，也曾為電視台主持節目，如《肥媽Phone Show》及《娛樂巴巴閉》等。曾跟張學潤拍檔主持節目的好友鍾慧冰，在社交平台撰文悼念。

她說︰「我們的最後一面是十多日前，在紅館的《十大中文金曲頒獎典禮》上。因為疫情，大家多時未有聯繫。當晚意外重逢，他保持著一貫溫柔作風，左一句『冰姐』右一句『冰姐』，嬌嗲甜糯依舊！他告訴我現在長居深圳，方便做『直播』的工作。我還跟他約好了，遲些時候在我的平台節目中做一些合作項目。他又問候起阿囡，我說她有份做今晚典禮的司儀，他立即說：『吓，咁我要去去後台，去望吓佢個妝啦！』這便是他跟我講的最後一句說話『去望吓佢個妝啦』！這句話其實就代表着他這個人的性格，豪爽、不計較、無所謂、隨時願意獻出自己一分力，對朋友盡心盡意！」

「我們在有線電視共事六年多，從《今日觀點》、《娛樂巴巴閉》到《娛樂熱辣辣》，一星期見兩三晩，在節目中論盡大小娛樂新聞。想不到......想不到最後你竟然也選擇了貢獻一則『 』新聞！我衣櫃中仍掛著很多你陪我去挑選的衣服，書房仍擺放著我們去登台的照片，以後，難道以後我要把它們都收起來嗎？？？我不明白，真的不明白，也不想明白了......，祝福你一路好走，從此生活在一個充滿『愛』的地方 ！RIP﹗」

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（即時娛樂）