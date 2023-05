next

夏里遜福(Harrison Ford)最後一次扮演鍾斯博士的《奪寶奇兵》第5集《奪寶奇兵之命運輪盤》(Indiana Jones And The Dial of Destiny),法國時間昨晚在第76屆康城影展舉行世界首映,他跟導演占士曼高(James Mangold),同片拍檔麥斯米基辛(Mads Mikkelsen)、菲比布烈治(Phoebe Waller-Bridge),以及太太兼《甜心俏佳人》女星嘉莉絲達霍克(Calista Flockhart)踏上紅地氈,吸引不少明星到場欣賞,包括一身紅色打扮的內地女星鞏俐偕同法國電子音樂藝術家老公Jean-Michel Jarre到場,還有正在懷孕的美國名模Karlie Kloss,以及《愛鬥氣愛上你》印度女星艾絲維亞莉(Aishwarya Rai)、《永恆族》陳靜等,場面熱鬧。據報在首映禮上大會更驚喜頒發榮譽金棕櫚獎給夏里遜福,讓他感動不已。

(即時娛樂)