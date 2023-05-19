新聞女王｜佘詩曼否認氣場勁嚇壞後輩 讚王敏奕做足功課 (17:59)

佘詩曼（阿佘）、馬國明、李施嬅、何依婷、王敏奕等，今日在邵氏影城拍攝無綫新劇《新聞女王》。相隔多年重返娘家拍劇，阿佘對劇本和導演拍攝手法充滿信心，指各人也用心演好角色，相信完成品會令人滿意。

談到休息時間可足夠，她說：「一時時，如場戲好緊要都會長時間捱吓。監製鍾澍佳會盡量惜住演員，對女仔會好啲，因為話拍出嚟女仔唔靚冇着數。馬國明可能慘少少，唔緊要，佢天生麗質。（你氣場勁，有冇嚇怕新晉演員？）邊有呀！開頭可能大家唔太熟絡，依家再問佢哋應該冇。」

阿佘在劇中飾演新聞主播，她指角色有很多專業對白，而且要講得順暢，演出時很有難度。她說︰「有時都幾難講，唔使埋位時就靠背默抄低幫助記對白，所以拍攝場地周圍都係我寫過嘅紙。為演好角色，我仲走咗去新聞部借錄影廠練習咗好多日。如果唔練習，我都冇信心，好難演。（有興趣成為新聞主播？）我都有興趣客串報天氣。」

阿佘表示已沒欠無綫劇債，如再遇上好劇本，會再回巢拍劇。談到一班同劇後輩，她直言很喜歡王敏奕︰「佢第一日埋位已準備得好好。第一日同佢開工，佢已投入角色，演出感動到我。佢唔止同我有化學作用，仲好強，所以我好鍾意佢。」至於有哪位演員有待進步，阿佘笑道：「我自己啦，沒有最好，只有更好嘛！」

被點名稱讚的王敏奕說：「我都好多謝佢，當初收到劇本，我做好多功課，因為知道可以同阿佘對戲，我都好緊張，戰戰兢兢咁去做，咩都唔理，做好自己先。第一日拍時，我超級緊張，阿佘拍完都有同我傾，好感動。」她覺得阿佘氣場勁，人又正又靚，每次望住對方雙眼就被迷魂到不會演戲，王敏奕說：「阿佘係個非常慷慨嘅前輩，不論喺演戲或生活上，都好歡迎大家去問佢，唔會令人有種接觸不到嘅感覺。」

（即時娛樂）