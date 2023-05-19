野外步出3｜方紹聰想開拓東南亞市場 黃紫恩胡敏芝合作後對奶仔改觀 (21:53)

方紹聰（奶仔）主持J2節目《野外步出》拍到第3輯，身兼監製之一的奶仔與黃紫恩（JoJo）及胡敏芝（Karen）步出香港到馬來西亞拍攝《野外步出3玩野加大馬》，他指依然本著節目的初衷，以搞笑、得意方式去讓大家認識和愛護野外環境，從交談中讓觀眾見到嘉賓最真實一面，「收視對我來說並非最緊要，最緊要大家從節目中有得著，玩得開心。經歷前兩輯不同的活動和體驗，都令我大開眼界。好似今輯節目中我挑戰笨豬跳，體會到很多恐懼其實都是自己想像，是否真的咁恐怖？要去試過才知。」揀馬來西亞，奶仔笑指一來同聲同氣，二來可順道開拓東南亞市場，爭取以後登台機會，是一個「𢱑撈」的商議決定。

節目前兩輯共邀請39位靚女嘉賓，奶仔今次安排5位當地女嘉賓，及JoJo和Karen兩位香港代表。當中一位是元祖級性感女神張慧儀，「我提出邀請時，節目組的人都愕然，覺得我會約到張慧儀？我們因拍劇相識，這次去大馬拍攝，第一時間想到她，她爽快答應。且她平時甚少玩野外活動，也跟我一齊去洞穴和玩水上單車，連她兒子也一齊出鏡。」奶仔指慧儀姐兩母子的對話令人動容，他在現場喊了，之後剪片又喊多次。

至於揀JoJo和Karen，奶仔笑言因從兩人身上看到黐線兩個字：「特別是JoJo，我本身給人的感覺都黐線，但她黐線到連我都驚。而Karen雖則外表似溫室小花，但其實很硬淨、很捱得。」Karen說開頭與奶仔不熟，對方又是監製，怕得罪故叫她做什麼都做，最難忘是要她爬一座1200米高山，對方一句「你唔得就算啦，唔緊要」，令她更大壓力，最後死頂成功完成1000米，最後200米因安全問題就無再上了，「本身以為普通行山，但原來是要用手用腳爬，爬完頭300米我已感覺就快死，但奶仔叫到唯有死頂，其實我當時內心是充滿怨恨，邊爬內心邊爆粗鬧奶仔。最慘是去那座山前要先行9公里，爬完又要再行9公里離開，我還要穿錯鞋很跣，被奶仔狂鬧，條路又多泥濘，我對鞋全程都是濕的，當時很擔心有香港腳。」奶仔笑對方落山時落到像驅魔人一樣。

JoJo最難忘是到埗第一日與奶仔去潛水，她聽人講過奶仔傻傻地，果然名不虛傳，潛水時突然十指緊扣她的手，「我當刻想，原來他在TVB變態佬稱號是真的。但聽完他講原因，覺得他幾可愛。」奶仔解釋雖然他有潛水牌，但潛水經驗不多，當刻遇到些狀況搞到他有點怯和混亂，於是便捉緊JoJo，想對方扶持一下。他又投訴JoJo帶去的一件頭泳衣不夠性感，幸好5位馬來西亞女嘉賓都很強勁。

受訪時3人互相鬥嘴、互數不滿，但可見感情不俗。覺得兩位女仔表現如何？奶仔直言已把JoJo和Karen視為節目大家庭的一份子，無論做得好與壞都會支持。經過今次合作後，JoJo和Karen對奶仔也有所改觀，JoJo讚奶仔不只是一個願意分享的前輩，就算她是新人也會聽取她的意見，然後一起討論，非常夾。Karen直言起初對奶仔的印象是常借節目溝女，但相處後感受到對方是工作認真、很有責任感的人，透過今次兩人變了兄妹。

（即時娛樂）