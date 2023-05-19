溫拿宣布8月開紅館告別演唱會 譚詠麟：非為開多幾場 (23:15)

譚詠麟（阿倫）、鍾鎮濤、彭健新、陳友與葉智強組成的溫拿樂隊，1973年成立，今年成軍50周年，8月舉行第9次紅館演唱會。溫拿五虎接受《明周》訪問，透露這次「合體」後，溫拿將與歌迷正式告別。

溫拿今次演唱會名為《Farewell With Love》，是溫拿的告別派對。阿倫表示：「我哋5個都是香港仔，生於斯、長於斯，但凡事都有一個終結。不過今次是哀而不傷，雖然帶着無奈，同時亦都帶着開心的心情，趁住大家仍然在一個好狀態，講真，我哋都要量力而為。」

阿倫以志偉飲醉來比喻告別：「我們都要顧及歌迷，溫拿有好多不同層面的歌迷，在最頂嗰層，將來有沒有機會再睇到溫拿在舞台呢？真係唔知道，提早搞個party囉，曾志偉成日都係咁，開party前影咗相先，因為醉晒就影唔到。」

是由誰發起這個決定？阿倫說：「是大家傾好的，其實對上一兩次開演唱會時，都有人講過話不如告別啦！我當時係大力反對，溫拿很代表香港、代表一種精神力量和正能量，不過，其實這個能量不會消失，如果香港將來有什麼需要我哋，我哋一定會企返出嚟，為大家效力，但係一些商業性和大型演出，我哋就不會再答應出現。」阿倫指可能有人話他們這樣講告別，會不會想開多幾場，他說沒有，不需要。

（即時娛樂）